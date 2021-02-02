За сутки в России подтверждено 16 643 случая COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 9,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1701

2 Санкт-Петербург 1484

3 Московская область 1053

4 Нижегородская область 459

5 Воронежская область 371

6 Ростовская область 370

7 Свердловская область 325

8 Красноярский край 307

9 Самарская область 300

10 Вологодская область 281

11 Пермский край 281

12 Челябинская область 278

13 Хабаровский край 268

14 Иркутская область 257

15 Архангельская область 240

16 Саратовская область 240

17 Волгоградская область 232

18 Республика Карелия 231

19 Ставропольский край 225

20 Ленинградская область 219

21 Пензенская область 218

22 Приморский край 212

23 Забайкальский край 210

24 Тверская область 191

25 Калининградская область 187

26 Ярославская область 183

27 Краснодарский край 183

28 Смоленская область 179

29 Алтайский край 178

30 Ульяновская область 176

31 Курская область 173

32 Кировская область 172

33 Белгородская область 171

34 Ханты-Мансийский автономный округ 171

35 Брянская область 170

36 Тульская область 169

37 Омская область 169

38 Ивановская область 167

39 Республика Башкортостан 165

40 Астраханская область 164

41 Орловская область 162

42 Мурманская область 158

43 Оренбургская область 156

44 Калужская область 153

45 Республика Бурятия 151

46 Липецкая область 147

47 Владимирская область 147

48 Тамбовская область 146

49 Новгородская область 145

50 Тюменская область 138

51 Республика Крым 138

52 Республика Коми 137

53 Новосибирская область 132

54 Псковская область 115

55 Рязанская область 109

56 Республика Саха (Якутия) 108

57 Севастополь 99

58 Томская область 99

59 Кемеровская область 99

60 Курганская область 93

61 Удмуртская Республика 90

62 Амурская область 87

63 Кабардино-Балкарская Республика 86

64 Республика Чувашия 86

65 Республика Татарстан 85

66 Республика Дагестан 82

67 Сахалинская область 81

68 Республика Калмыкия 73

69 Республика Мордовия 73

70 Карачаево-Черкесская Республика 65

71 Ямало-Ненецкий автономный округ 61

72 Республика Северная Осетия-Алания 61

73 Камчатский край 54

74 Костромская область 53

75 Республика Хакасия 52

76 Республика Марий Эл 44

77 Республика Адыгея 40

78 Республика Ингушетия 35

79 Чеченская Республика 22

80 Магаданская область 17

81 Республика Тыва 12

82 Еврейская автономная область 10

83 Ненецкий автономный округ 6

84 Чукотский автономный округ 5

85 Республика Алтай 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 884 730 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай 0,01%

2. Республика Тыва 0,1%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Чеченская Республика, Магаданская область, Еврейская автономная область 0,2% За последние сутки подтверждено 539 смертей: Москва 74

Санкт-Петербург 65

Московская область 38

Ростовская область 22

Красноярский край 21

Краснодарский край 18

Свердловская область 15

Нижегородская область 14

Воронежская область 13

Пермский край 12

Алтайский край 11

Тульская область 10

Вологодская область 10

Новосибирская область 10

Ивановская область 9

Республика Крым 9

Челябинская область 9

Иркутская область 9

Костромская область 8

Белгородская область 6

Ленинградская область 6

Республика Дагестан 6

Ставропольский край 6

Удмуртская Республика 6

Республика Чувашия 6

Оренбургская область 6

Самарская область 6

Владимирская область 5

Рязанская область 5

Волгоградская область 5

Саратовская область 5

Ульяновская область 5

Республика Хакасия 5

Приморский край 5

Курская область 4

Орловская область 4

Смоленская область 4

Севастополь 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Омская область 4

Липецкая область 3

Тверская область 3

Республика Карелия 3

Республика Коми 3

Мурманская область 3

Пензенская область 3

Забайкальский край 3

Тамбовская область 2

Архангельская область 2

Псковская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Калмыкия 2

Астраханская область 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Башкортостан 2

Тюменская область 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Кемеровская область 2

Республика Саха (Якутия) 2

Магаданская область 2

Хабаровский край 2

Республика Ингушетия 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Кировская область 1

Республика Тыва 1

Республика Бурятия 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 74 158 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 372 человека: Москва 5012

Санкт-Петербург 1924

Московская область 1020

Республика Крым 597

Челябинская область 594

Нижегородская область 489

Ростовская область 429

Ивановская область 367

Свердловская область 347

Воронежская область 319

Мурманская область 299

Республика Карелия 298

Красноярский край 289

Иркутская область 277

Архангельская область 275

Краснодарский край 273

Ханты-Мансийский автономный округ 256

Пермский край 254

Саратовская область 253

Самарская область 249

Приморский край 248

Вологодская область 243

Республика Калмыкия 239

Забайкальский край 237

Псковская область 233

Волгоградская область 229

Ленинградская область 218

Новосибирская область 202

Белгородская область 201

Калининградская область 201

Тверская область 199

Ставропольский край 199

Ямало-Ненецкий автономный округ 197

Хабаровский край 195

Пензенская область 193

Тульская область 189

Ярославская область 183

Новгородская область 183

Ульяновская область 178

Кировская область 173

Орловская область 167

Оренбургская область 167

Липецкая область 165

Омская область 165

Республика Башкортостан 162

Сахалинская область 160

Удмуртская Республика 159

Владимирская область 156

Алтайский край 155

Калужская область 148

Кемеровская область 147

Республика Коми 143

Республика Дагестан 130

Республика Бурятия 130

Костромская область 124

Курская область 116

Смоленская область 114

Чеченская Республика 112

Брянская область 111

Рязанская область 110

Республика Хакасия 110

Тюменская область 109

Республика Саха (Якутия) 104

Республика Татарстан 97

Томская область 97

Севастополь 95

Амурская область 95

Астраханская область 89

Республика Мордовия 89

Республика Чувашия 89

Кабардино-Балкарская Республика 78

Курганская область 74

Республика Северная Осетия - Алания 61

Республика Ингушетия 58

Камчатский край 57

Республика Алтай 54

Республика Марий Эл 51

Республика Адыгея 46

Карачаево-Черкесская Республика 39

Тамбовская область 36

Республика Тыва 15

Магаданская область 12

Еврейская автономная область 9

Ненецкий автономный округ 5

Чукотский автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 340 545.