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02.02.2021 11:20
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 16 643 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 16 643 случая COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 9,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1701
  • 2 Санкт-Петербург 1484
  • 3 Московская область 1053
  • 4 Нижегородская область 459
  • 5 Воронежская область 371
  • 6 Ростовская область 370
  • 7 Свердловская область 325
  • 8 Красноярский край 307
  • 9 Самарская область 300
  • 10 Вологодская область 281
  • 11 Пермский край 281
  • 12 Челябинская область 278
  • 13 Хабаровский край 268
  • 14 Иркутская область 257
  • 15 Архангельская область 240
  • 16 Саратовская область 240
  • 17 Волгоградская область 232
  • 18 Республика Карелия 231
  • 19 Ставропольский край 225
  • 20 Ленинградская область 219
  • 21 Пензенская область 218
  • 22 Приморский край 212
  • 23 Забайкальский край 210
  • 24 Тверская область 191
  • 25 Калининградская область 187
  • 26 Ярославская область 183
  • 27 Краснодарский край 183
  • 28 Смоленская область 179
  • 29 Алтайский край 178
  • 30 Ульяновская область 176
  • 31 Курская область 173
  • 32 Кировская область 172
  • 33 Белгородская область 171
  • 34 Ханты-Мансийский автономный округ 171
  • 35 Брянская область 170
  • 36 Тульская область 169
  • 37 Омская область 169
  • 38 Ивановская область 167
  • 39 Республика Башкортостан 165
  • 40 Астраханская область 164
  • 41 Орловская область 162
  • 42 Мурманская область 158
  • 43 Оренбургская область 156
  • 44 Калужская область 153
  • 45 Республика Бурятия 151
  • 46 Липецкая область 147
  • 47 Владимирская область 147
  • 48 Тамбовская область 146
  • 49 Новгородская область 145
  • 50 Тюменская область 138
  • 51 Республика Крым 138
  • 52 Республика Коми 137
  • 53 Новосибирская область 132
  • 54 Псковская область 115
  • 55 Рязанская область 109
  • 56 Республика Саха (Якутия) 108
  • 57 Севастополь 99
  • 58 Томская область 99
  • 59 Кемеровская область 99
  • 60 Курганская область 93
  • 61 Удмуртская Республика 90
  • 62 Амурская область 87
  • 63 Кабардино-Балкарская Республика 86
  • 64 Республика Чувашия 86
  • 65 Республика Татарстан 85
  • 66 Республика Дагестан 82
  • 67 Сахалинская область 81
  • 68 Республика Калмыкия 73
  • 69 Республика Мордовия 73
  • 70 Карачаево-Черкесская Республика 65
  • 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 61
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 61
  • 73 Камчатский край 54
  • 74 Костромская область 53
  • 75 Республика Хакасия 52
  • 76 Республика Марий Эл 44
  • 77 Республика Адыгея 40
  • 78 Республика Ингушетия 35
  • 79 Чеченская Республика 22
  • 80 Магаданская область 17
  • 81 Республика Тыва 12
  • 82 Еврейская автономная область 10
  • 83 Ненецкий автономный округ 6
  • 84 Чукотский автономный округ 5
  • 85 Республика Алтай 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 884 730 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Алтай 0,01%
  • 2. Республика Тыва 0,1%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Чеченская Республика, Магаданская область, Еврейская автономная область 0,2%
За последние сутки подтверждено 539 смертей:
  • Москва 74
  • Санкт-Петербург 65
  • Московская область 38
  • Ростовская область 22
  • Красноярский край 21
  • Краснодарский край 18
  • Свердловская область 15
  • Нижегородская область 14
  • Воронежская область 13
  • Пермский край 12
  • Алтайский край 11
  • Тульская область 10
  • Вологодская область 10
  • Новосибирская область 10
  • Ивановская область 9
  • Республика Крым 9
  • Челябинская область 9
  • Иркутская область 9
  • Костромская область 8
  • Белгородская область 6
  • Ленинградская область 6
  • Республика Дагестан 6
  • Ставропольский край 6
  • Удмуртская Республика 6
  • Республика Чувашия 6
  • Оренбургская область 6
  • Самарская область 6
  • Владимирская область 5
  • Рязанская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Саратовская область 5
  • Ульяновская область 5
  • Республика Хакасия 5
  • Приморский край 5
  • Курская область 4
  • Орловская область 4
  • Смоленская область 4
  • Севастополь 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Омская область 4
  • Липецкая область 3
  • Тверская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Коми 3
  • Мурманская область 3
  • Пензенская область 3
  • Забайкальский край 3
  • Тамбовская область 2
  • Архангельская область 2
  • Псковская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Астраханская область 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Тюменская область 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Кемеровская область 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Магаданская область 2
  • Хабаровский край 2
  • Республика Ингушетия 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Республика Тыва 1
  • Республика Бурятия 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 74 158 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 372 человека:
  • Москва 5012
  • Санкт-Петербург 1924
  • Московская область 1020
  • Республика Крым 597
  • Челябинская область 594
  • Нижегородская область 489
  • Ростовская область 429
  • Ивановская область 367
  • Свердловская область 347
  • Воронежская область 319
  • Мурманская область 299
  • Республика Карелия 298
  • Красноярский край 289
  • Иркутская область 277
  • Архангельская область 275
  • Краснодарский край 273
  • Ханты-Мансийский автономный округ 256
  • Пермский край 254
  • Саратовская область 253
  • Самарская область 249
  • Приморский край 248
  • Вологодская область 243
  • Республика Калмыкия 239
  • Забайкальский край 237
  • Псковская область 233
  • Волгоградская область 229
  • Ленинградская область 218
  • Новосибирская область 202
  • Белгородская область 201
  • Калининградская область 201
  • Тверская область 199
  • Ставропольский край 199
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 197
  • Хабаровский край 195
  • Пензенская область 193
  • Тульская область 189
  • Ярославская область 183
  • Новгородская область 183
  • Ульяновская область 178
  • Кировская область 173
  • Орловская область 167
  • Оренбургская область 167
  • Липецкая область 165
  • Омская область 165
  • Республика Башкортостан 162
  • Сахалинская область 160
  • Удмуртская Республика 159
  • Владимирская область 156
  • Алтайский край 155
  • Калужская область 148
  • Кемеровская область 147
  • Республика Коми 143
  • Республика Дагестан 130
  • Республика Бурятия 130
  • Костромская область 124
  • Курская область 116
  • Смоленская область 114
  • Чеченская Республика 112
  • Брянская область 111
  • Рязанская область 110
  • Республика Хакасия 110
  • Тюменская область 109
  • Республика Саха (Якутия) 104
  • Республика Татарстан 97
  • Томская область 97
  • Севастополь 95
  • Амурская область 95
  • Астраханская область 89
  • Республика Мордовия 89
  • Республика Чувашия 89
  • Кабардино-Балкарская Республика 78
  • Курганская область 74
  • Республика Северная Осетия - Алания 61
  • Республика Ингушетия 58
  • Камчатский край 57
  • Республика Алтай 54
  • Республика Марий Эл 51
  • Республика Адыгея 46
  • Карачаево-Черкесская Республика 39
  • Тамбовская область 36
  • Республика Тыва 15
  • Магаданская область 12
  • Еврейская автономная область 9
  • Ненецкий автономный округ 5
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 340 545.

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