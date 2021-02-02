За сутки в России подтверждено 16 643 случая COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 9,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1701
- 2 Санкт-Петербург 1484
- 3 Московская область 1053
- 4 Нижегородская область 459
- 5 Воронежская область 371
- 6 Ростовская область 370
- 7 Свердловская область 325
- 8 Красноярский край 307
- 9 Самарская область 300
- 10 Вологодская область 281
- 11 Пермский край 281
- 12 Челябинская область 278
- 13 Хабаровский край 268
- 14 Иркутская область 257
- 15 Архангельская область 240
- 16 Саратовская область 240
- 17 Волгоградская область 232
- 18 Республика Карелия 231
- 19 Ставропольский край 225
- 20 Ленинградская область 219
- 21 Пензенская область 218
- 22 Приморский край 212
- 23 Забайкальский край 210
- 24 Тверская область 191
- 25 Калининградская область 187
- 26 Ярославская область 183
- 27 Краснодарский край 183
- 28 Смоленская область 179
- 29 Алтайский край 178
- 30 Ульяновская область 176
- 31 Курская область 173
- 32 Кировская область 172
- 33 Белгородская область 171
- 34 Ханты-Мансийский автономный округ 171
- 35 Брянская область 170
- 36 Тульская область 169
- 37 Омская область 169
- 38 Ивановская область 167
- 39 Республика Башкортостан 165
- 40 Астраханская область 164
- 41 Орловская область 162
- 42 Мурманская область 158
- 43 Оренбургская область 156
- 44 Калужская область 153
- 45 Республика Бурятия 151
- 46 Липецкая область 147
- 47 Владимирская область 147
- 48 Тамбовская область 146
- 49 Новгородская область 145
- 50 Тюменская область 138
- 51 Республика Крым 138
- 52 Республика Коми 137
- 53 Новосибирская область 132
- 54 Псковская область 115
- 55 Рязанская область 109
- 56 Республика Саха (Якутия) 108
- 57 Севастополь 99
- 58 Томская область 99
- 59 Кемеровская область 99
- 60 Курганская область 93
- 61 Удмуртская Республика 90
- 62 Амурская область 87
- 63 Кабардино-Балкарская Республика 86
- 64 Республика Чувашия 86
- 65 Республика Татарстан 85
- 66 Республика Дагестан 82
- 67 Сахалинская область 81
- 68 Республика Калмыкия 73
- 69 Республика Мордовия 73
- 70 Карачаево-Черкесская Республика 65
- 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 61
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 61
- 73 Камчатский край 54
- 74 Костромская область 53
- 75 Республика Хакасия 52
- 76 Республика Марий Эл 44
- 77 Республика Адыгея 40
- 78 Республика Ингушетия 35
- 79 Чеченская Республика 22
- 80 Магаданская область 17
- 81 Республика Тыва 12
- 82 Еврейская автономная область 10
- 83 Ненецкий автономный округ 6
- 84 Чукотский автономный округ 5
- 85 Республика Алтай 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 884 730 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Алтай 0,01%
- 2. Республика Тыва 0,1%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Чеченская Республика, Магаданская область, Еврейская автономная область 0,2%
За последние сутки подтверждено 539 смертей:
- Москва 74
- Санкт-Петербург 65
- Московская область 38
- Ростовская область 22
- Красноярский край 21
- Краснодарский край 18
- Свердловская область 15
- Нижегородская область 14
- Воронежская область 13
- Пермский край 12
- Алтайский край 11
- Тульская область 10
- Вологодская область 10
- Новосибирская область 10
- Ивановская область 9
- Республика Крым 9
- Челябинская область 9
- Иркутская область 9
- Костромская область 8
- Белгородская область 6
- Ленинградская область 6
- Республика Дагестан 6
- Ставропольский край 6
- Удмуртская Республика 6
- Республика Чувашия 6
- Оренбургская область 6
- Самарская область 6
- Владимирская область 5
- Рязанская область 5
- Волгоградская область 5
- Саратовская область 5
- Ульяновская область 5
- Республика Хакасия 5
- Приморский край 5
- Курская область 4
- Орловская область 4
- Смоленская область 4
- Севастополь 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Омская область 4
- Липецкая область 3
- Тверская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 3
- Мурманская область 3
- Пензенская область 3
- Забайкальский край 3
- Тамбовская область 2
- Архангельская область 2
- Псковская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Калмыкия 2
- Астраханская область 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Тюменская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Кемеровская область 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Магаданская область 2
- Хабаровский край 2
- Республика Ингушетия 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Кировская область 1
- Республика Тыва 1
- Республика Бурятия 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 74 158 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 372 человека:
- Москва 5012
- Санкт-Петербург 1924
- Московская область 1020
- Республика Крым 597
- Челябинская область 594
- Нижегородская область 489
- Ростовская область 429
- Ивановская область 367
- Свердловская область 347
- Воронежская область 319
- Мурманская область 299
- Республика Карелия 298
- Красноярский край 289
- Иркутская область 277
- Архангельская область 275
- Краснодарский край 273
- Ханты-Мансийский автономный округ 256
- Пермский край 254
- Саратовская область 253
- Самарская область 249
- Приморский край 248
- Вологодская область 243
- Республика Калмыкия 239
- Забайкальский край 237
- Псковская область 233
- Волгоградская область 229
- Ленинградская область 218
- Новосибирская область 202
- Белгородская область 201
- Калининградская область 201
- Тверская область 199
- Ставропольский край 199
- Ямало-Ненецкий автономный округ 197
- Хабаровский край 195
- Пензенская область 193
- Тульская область 189
- Ярославская область 183
- Новгородская область 183
- Ульяновская область 178
- Кировская область 173
- Орловская область 167
- Оренбургская область 167
- Липецкая область 165
- Омская область 165
- Республика Башкортостан 162
- Сахалинская область 160
- Удмуртская Республика 159
- Владимирская область 156
- Алтайский край 155
- Калужская область 148
- Кемеровская область 147
- Республика Коми 143
- Республика Дагестан 130
- Республика Бурятия 130
- Костромская область 124
- Курская область 116
- Смоленская область 114
- Чеченская Республика 112
- Брянская область 111
- Рязанская область 110
- Республика Хакасия 110
- Тюменская область 109
- Республика Саха (Якутия) 104
- Республика Татарстан 97
- Томская область 97
- Севастополь 95
- Амурская область 95
- Астраханская область 89
- Республика Мордовия 89
- Республика Чувашия 89
- Кабардино-Балкарская Республика 78
- Курганская область 74
- Республика Северная Осетия - Алания 61
- Республика Ингушетия 58
- Камчатский край 57
- Республика Алтай 54
- Республика Марий Эл 51
- Республика Адыгея 46
- Карачаево-Черкесская Республика 39
- Тамбовская область 36
- Республика Тыва 15
- Магаданская область 12
- Еврейская автономная область 9
- Ненецкий автономный округ 5
- Чукотский автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 340 545.