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Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура поручила проверить обоснованность тарифов на услуги ЖКХ

Текст: Александр Степанов
В ряде российских регионов изучается обоснованность завышения тарифов ЖКХ и принимаются меры по их приведению в соответствие с законодательством. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, такое поручение дал Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В пресс-службе отметили, что по выявленным нарушениям в деятельности органов тарифного регулирования и ресурсоснабжающих компаний принимаются меры реагирования.

Так, В Пермском крае, Кировской и Ульяновской областях вмешательство прокуроров потребовалось в связи с завышением тарифов на услуги хозяйствующих субъектов по электро-, тепло- и водоснабжению. Кроме того, тарифы повышались и на водоотведение путем необоснованного включения в них затрат сбытовых компаний на выплаты топ-менеджменту, обслуживание автомобилей, дорогостоящую аренду помещений.

В пресс-службе отметили, что в Новосибирской области после прокурорского вмешательства из тарифа для энергоснабжающей организации исключены экономически необоснованные расходы.

Также, по инициативе прокуратуры Томской области при установлении тарифов на комуслуги по теплоснабжению для муниципального предприятия исключены неправомерные затраты и фактически непонесенные расходы на выплату премий производственному персоналу.

В пресс-службе подчеркнули, что прокуроры реагировали и на факты представления ресурсоснабжающими организациями недостоверных сведений о своей деятельности для установления тарифов.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Так, в Костромской области сейчас в суде рассматривается уголовное дело, возбужденное по материалам прокурорской проверки в отношении руководителя хозяйствующего субъекта, который снабжал теплом п. Прибрежный. Дело возбуждено по статье УК РФ "Покушение на мошенничество". Так, в 2017-2019 гг. он представлял документы о приобретении по завышенной стоимости оборудования для оказания коммунальных услуг, фактически не участвовавшего в регулируемой деятельности. По представлению прокуратуры необоснованные затраты исключены из тарифа, что привело к снижению платы для жителей поселка на 15 %.

В Удмуртской Республике потребовалось реагирование прокуратуры в связи с несоблюдением региональным министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики процедуры принятия тарифных решений. После внесения представлений нарушения устранены. По результатам рассмотрения постановления прокурора заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

Генеральная прокуратура РФ поручила территориальным прокурорам организовать дополнительные надзорные мероприятия на данном направлении.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия ПФО Кировская область ПФО Ульяновская область ПФО Пермский край СФО Новосибирская область СФО Томская область Регулирование тарифов в ЖКХ

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