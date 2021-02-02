Министра строительства Башкирии обвинили в злоупотреблении полномочиями

Региональный следком предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями министру строительства и архитектуры Республики Башкортостан Рамзилю Кучербаеву, ранее занимавшему должность начальника Управления капитального строительства РБ.

Как сообщили в управлении, дело связано со строительством и запуском очистных сооружений в городе Кумертау. Следствие считает: в 2017 году обвиняемый подписал акт завершенного строительства этого объекта в рамках заключенных с подрядчиком госконтрактов на общую сумму свыше 95 миллионов рублей, хотя достоверно знал, что на сооружениях не проведены пусконаладочные работы и их не подготовили к эксплуатации и оказанию услуг. В итоге администрация города ввела очистные сооружения в эксплуатацию, хотя они фактически не пригодны для использования до сих пор.

- В результате преступных действий обвиняемого бюджету Республики Башкортостан причинен ущерб на общую сумму свыше 95 миллионов рублей, - уточнили в управлении СКР.

Рамзиль Кучербаев задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.