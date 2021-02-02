Знаменитые на всю Россию православные монастыри в нижегородском Дивееве и мордовском Санаксаре, куда ежегодно стекаются толпы туристов и паломников, свяжет прямая дорога, сократив время в пути до получаса. А старинные храмы Мордовии объединит единый маршрут - по типу "Золотого кольца".

Первым шагом к реализации этих и других проектов стало соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Нижегородской областью и Мордовией. В документе, подписанном главами двух регионов, речь идет о совместной работе по развитию паломническо-туристских кластеров "Арзамас - Дивеево - Саров" и "Саранск - Темников - Санаксарь".

От Санаксарского монастыря, где покоится прах святого адмирала Федора Ушакова, до обители в Дивееве, основанной Серафимом Саровским, - рукой подать. Но если нижегородский кластер получает поддержку из федерального центра, то соседям из Темниковского района Мордовии об этом пока приходилось лишь мечтать - хотя здешние достопримечательности представляют не меньший интерес для туристов.

Темников, где сейчас проживает менее 6000 человек, - "жемчужина" среди малых городов республики. И не только потому, что он самый старинный в Мордовии - ему почти пять веков. Кроме имени Федора Ушакова, эти места связаны с Аленой Арзамасской, семьей Куприных. А расположенный неподалеку заповедник им. Смидовича - один из старейших в Поволжье - пользуется заслуженной популярностью у любителей экотуризма.

- В последние годы мы принимаем около 45 000 туристов в год. Почти половина этого показателя приходится на Санаксарский монастырь, еще 15 - 18 тысяч гостей приезжают в заповедник, - пояснил глава Темниковского района Сергей Кизим. - Увеличение турпотока до 100 000 человек ежегодно заметно улучшит экономическую ситуацию в районе: население постепенно перепрофилируется под туризм - кто-то откроет кафе, кто-то - магазинчик, кто-то начнет оказывать транспортные услуги гостям, кто-то станет экскурсоводом... А когда станем принимать 200 000 человек в год, можно будет уже говорить о самоокупаемости территории.

Сейчас объездной путь от мордовской обители до Дивеева составляет 145 километров, новая дорога "срежет" его втрое

С подписанным соглашением в районе связывают большие надежды.

- Договорились, что вместе будем развивать территорию, объединенную историческим наследием, - пояснил суть документа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Кластер "Арзамас-Дивеево-Саров" поддерживается Правительством России. Есть специальное распоряжение, содержащее отраслевые разделы, в рамках которых осуществляется федеральное софинансирование проектов: строительство дорог, модернизация коммунальной инфраструктуры, благоустройство и восстановление объектов культурного наследия. Теперь будем действовать вместе с Мордовией. Разработаем изменения в постановление Правительства и будем обращаться за поддержкой и с предложениями о включении дополнительных мероприятий.

Выгода обоюдная: как отметил врио главы РМ Артем Здунов, общая задача - увеличить турпоток до нескольких миллионов человек.

- Необходимо сократить дорожное расстояние от Дивеева до Санаксарского монастыря, заниматься благоустройством и дать возможность бизнесу размещать объекты для туристов, - констатировал лидер региона.

Сейчас объездной путь от мордовской обители до Дивеева составляет 145 километров, новая дорога "срежет" его втрое.

- Это позволит не только упростить транспортное сообщение, но и перенаправить туристические потоки - гости из юго-восточных регионов страны будут добираться в Дивеево через Мордовию, - рассказал Сергей Кизим. - Приземлившись в аэропорту Саранска, многие из них захотят задержаться здесь, осмотреть город. А далее последуют через Темников и Санаксарь. Ориентировочно строительство дороги обойдется в 1,3 миллиарда рублей. Хотелось бы, чтобы проектная работа была начата уже в этом году.

Еще порядка 500-600 миллионов рублей потребуется вложить в благоустройство Темникова: здесь необходимо привести в порядок дороги, пешеходные зоны, оборудовать 5-6 общественных пространств. В планах - и обновление инфраструктуры вокруг Санаксарского монастыря: увеличение парковки, гостиничного фонда, завершение газификации. Еще одной точкой притяжения туристов станет усадьба адмирала Ушакова, которую планируется воссоздать в его бывшем родовом имении - селе Алексеевка. А здешние старинные храмы, которые в районе уже именуют темниковским "Золотым кольцом", связать единым турмаршрутом. Сейчас идет детальная проработка документов по развитию кластера.