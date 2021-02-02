Нижегородец спас из воды тонущего ребенка

Житель деревни Болтино Нижегородской области Иван Жирков спас из зимней реки тонущего шестилетнего мальчика. Он не только вытащил ребенка, но и оказал ему первую помощь.

Историю спасения рассказала KP.RU. Река Вадок, которая находится в Вадском районе, не замерзает даже зимой. 37-летнего Ивана позвал на помощь брат тонущего ребенка. Дети катались со склона на ватрушках, одного из них унесло в сторону реки.

Когда мужчина прибежал к воде, мальчик лежал лицом вниз, его крутило в заводи. Иван достал его и начал оказывать первую помощь - делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. После семи минут усилий мальчик открыл глаза и начал дышать.

После этого Иван закутал его в сухую одежду, отнес в ближайший дом и вызвал "скорую". Медики отвезли ребенка в больницу и оказали ему необходимую помощь. Сейчас с мальчиком все в порядке, он вернулся домой.

О поступке Ивана Жиркова стало известно месяц спустя, сам он из скромности никому ничего не рассказывал. Администрация района наградила мужчину за спасение малыша.