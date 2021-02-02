Задания ребята получили во время подготовки к соревнованиям юных изобретателей - Кванториаде, а уже как их реализовать - придумывали сами.

Школьники из наноквантума Егор Поляков и Павел Горб вместе с своим преподавателем, кандидатом химических наук Ольгой Титоренко, изобрели защитное покрытие для гаджетов с использованием наночастиц серебра.

- Антибактериальных веществ в природе не так много, серебро - одно из самых популярных. Основная задача была придумать основу для пленки, решили выполнить ее из хитозана, - рассказывает Ольга Викторовна.

Это вещество получают из панцирей ракообразных. При растворении в кислоте хитозан образует пленку, она не является стойкой, но при внесении наночастиц серебра структура меняется, становится плотней, хорошо сохнет. Школьники провели тестирование пленки, убедились, что помещенные на нее бактерии погибают.

Сейчас исследования продолжаются, пленку наносят на чехол телефона и испытывают ее на прочность, на изгибы и удары.

Как считает наставник, у них сложилась хорошая команда, ее коллеги - пытливые и думающие молодые люди, у них большое желание добиться результата.

Целый большой коллектив школьников из IT-квантума работает над созданием устройства для обеззараживания салона автомобиля. Маша Мальцева, Дима Беляков, Катя Нуриева, Егор Красников и Максим Окороков - одноклассники из саратовского лицея "Солярис". Проводить обработку салона автомобиля решили с помощью ультрафиолетового излучения.

- Сейчас такого специального оборудования для транспорта нет, поверхности обрабатывают антисептиками вручную, наша разработка сэкономит время, главная задача - чтобы устройство было безопасно для человека, - рассказывает руководитель проекта Игорь Некрасов.

Подключить устройство к электросети авто можно будет через прикуриватель

По словам самих семиклассников, коронавирусом у многих болели родственники и знакомые, поэтому им особенно хотелось поучаствовать в проектах, которые помогают сохранить здоровье людям.