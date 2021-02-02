Сотрудницу предприятия в Удмуртии осудили за разглашение гостайны

Сотрудницу одного из предприятий Удмуртии осудили за разглашение государственной тайны. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Бывший начальник подразделения, используя незащищенные каналы связи, отправила по электронной почте сообщения с информацией, имеющей грифы "Секретно" и "Совершенно секретно". В результате сведения стали известны третьим лицам, которые не имели допуска к гостайне.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Сотрудниками УФСБ приняли меры, чтобы не допустить дальнейшую утечку информации.

Подсудимая свою вину признала и раскаялась. За совершенное преступление ее оштрафовали на 80 тысяч рублей.