В Башкирии глава Минстроя злоупотребил полномочиями

Следственный комитет Башкирии предъявил обвинение по статье "Злоупотребление служебными полномочиями" министру строительства и архитектуры республики Рамзилю Кучарбаеву. Три года назад он, будучи начальником управления капстроительства региона, подписал документы о завершении строительства очистных сооружений на 95 миллионов рублей. Министр взят под стражу до 1 апреля.

Кучарбаев занял пост министра строительства и архитектуры Башкирии только в декабре 2020 года, а уже в начале февраля 2021 стал фигурантом уголовного дела. Как уточнили в управлении СКР по Башкирии, речь идет о возведении очистных сооружений для маслоэкстракционного завода в селе Маячный города Кумертау. Эти сооружения должны были использоваться для потребностей завода, а также жителей села Маячный.

Следствие считает, что в 2017 году обвиняемый подписал акт завершенного строительства этого объекта, хотя достоверно знал, что на сооружениях не проведены пусконаладочные работы и их не подготовили соответствующим образом. Хуже того, очистные сооружения оказались фактически непригодны для использования, однако городская администрация документально ввела их в эксплуатацию. В итоге объект уже несколько лет простаивает.

Следователи устанавливают также иных лиц, причастных к этому уголовному делу.