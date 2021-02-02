В Башкирии подростка госпитализировали после спарринга на состязаниях

В Бакалинском районе следком начал проверку травмирования 13-летнего ребенка во время соревнований по спортивной национальной борьбе куреш. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

Соревнования проходили 30 января в спортивном зале детской юношеской спортивной школы села Бакалы. Во время спарринга со сверстником один из мальчиков получил серьезные травмы. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Следователи сейчас опрашивают свидетелей, организаторов и участников состязаний, чтобы проверить соответствовали ли условия проведения соревнований установленным законом требованиям и нормам и соблюдались ли все требования безопасности.