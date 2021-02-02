Летевший в Ростов-на-Дону самолет вернулся в Нижний Новгород

Самолет с пассажирами, следовавший из Нижнего Новгорода в Ростов-на Дону, вернулся в аэропорт Стригино. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно онлайн-расписанию самолет А4-254 авиакомпании "Азимут" вылетел в Ростов-на-Дону в 06.30. По решению командира воздушное судно вернулось в город вылета: посадку в Стригино самолет совершил в 07.58.

С пассажирами - их зарегистрировалось 95 - работают представители авиакомпании. Аэропорт работает без ограничений по выполнению взлетно-посадочных операций.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, причиной возвращения самолет в аэропорт вылета стали техническая проблема - помпаж двигателя. Официального подтверждения этой информации нет.