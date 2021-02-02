В Петербурге незначительно сократилось число медицинских туристов

Туризм - одна из самых пострадавших из-за коронавирусных ограничений отраслей. Закрытие границ не могло не сказаться и на медицинском туризме, но в меньшей степени. "Медицинский турпоток" упал на четверть, тогда как общий - на 70 процентов. В клиниках уверены: после снятия ограничений, связанных с эпидситуацией, поток пациентов из-за рубежа будет расти. Петербург остается востребованным городом - не только по своей красоте и уникальности памятников архитектуры, но и по уровню оказания медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.

По данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и Медицинского информационно-аналитического центра города, если в 2019 году в медицинских учреждениях Северной столицы лечилось около 128 тысяч иностранцев, то в 2020 году - более 96 тысяч. Если смотреть в денежных суммах, которые пациенты заплатили клиникам, то в 2019 году это было более 874 миллионов рублей, в 2020-м - более 528 миллионов. Снижение по числу пациентов - почти на 25 процентов, по проплаченным суммам - на 37 процентов.

- Снижение потока иностранных пациентов определили сразу несколько факторов: во-первых, это ограничения для иностранцев на выезд из собственных государств. Во-вторых, отмена части воздушного и наземного сообщения перевозчиками, в-третьих, ограничения на въезд в РФ. Поскольку оказание медицинской помощи - важное гуманитарное направление, в июне прошлого года вышло Распоряжение Правительства РФ N 1511-р, регламентирующее условия въезда в страну. Так у иностранных пациентов появилась возможность пересекать границу РФ, имея на руках приглашение от медицинской организации, - пояснил Евгений Чернышев, президент Национального совета медицинского туризма.

Что же касается списка стран, из которых к нам приезжают за медицинскими услугами, то он изменился мало. Как было большинство пациентов из стран бывшего СССР, так и осталось. Прежде всего это Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Белоруссия, Украина.

- До пандемии в Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма поступали заявки на лечение из Финляндии, Швеции, Эстонии - по всем медицинским направлениям. В большом количестве поступали заявки из Китая - на проведение процедуры ЭКО и по другим направлениям, - отметила Наталья Юдина, советник генерального директора названного агентства.

А вот профиль желаемых медицинских услуг изменился.

- Да, приоритетные экспортные направления остались. Это кардиология, травматология, ортопедия, офтальмология, гинекология (в том числе ЭКО), педиатрия. Существенно увеличился спрос на услугу второго медицинского мнения. Но сократилось число обращений по комплексной диагностике организма (чек-апа). Со второй половины 2020 года пошел устойчивый спрос на новую услугу - реабилитацию после перенесенного коронавируса, - отметила Алла Резина, исполнительный директор Ассоциации агентств медицинского туризма.

"Медицинский турпоток" упал всего на четверть, тогда как общий — на 70 процентов

Главных причин, по которым иностранцы выбирают петербургские клиники (как государственные, так и частные), две. Первая: высокий уровень нашей медицины. К тому же клиники - не только федеральные центры, но и обычные городские больницы - оснащаются самым современным медицинским оборудованием. А вот стоимость лечения, и это вторая причина выбора, у нас значительно - в разы - дешевле, чем аналогичное лечение в других странах, имеющих развитую медицину.

- Спрос на медицинские услуги после снятия эпидограничений, несомненно, будет расти. Может быть, не стоит ждать валового потока, как в случае с обычным туризмом. Другое дело, что, возможно, у кого-то из потенциальных пациентов за время пандемии снизились доходы, а кто-то, столкнувшись со сложностями выезда, выбрал лечение в своей стране. Но рост будет, - уверен Анатолий Голов, сопредседатель Союза потребителей РФ.

В городе и в пандемию продолжилась работа по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг". Так, Санкт-Петербургским агентством медицинского туризма создан онлайн-акселератор медтуризма для клиник, санаториев и турагентств. Разработан портал "МедТрэвелПетербург" и многое другое.

Однако некоторые проблемы еще ждут своего полного решения, без которого значительно увеличить турпоток невозможно.

К ним относятся: низкий уровень развития околомедицинского сервиса, визовые барьеры, отсутствие у многих клиник международной сертификации и аккредитации, низкий уровень владения медицинским персоналом иностранными языками, ряд других вопросов, связанных с системой кредитования и оплаты агентских услуг.

В петербургском филиале НМИЦ "Микрохирургия глаза" имени С. Н. Федорова, где проводятся уникальные операции, на которые стремятся попасть и граждане из стран с высоко развитой медициной, также отметили важность визового режима.

- Рассчитываем на упрощенный порядок выдачи визы и безвизовое кратковременное пребывание. У нас обследование пациента и операция занимают пару часов, после которых турист может любоваться красотами Петербурга "новым зрением", - подчеркнул Эрнест Бойко, директор филиала.

Все медучреждения, работающие с иностранцами, ждут снятия ограничений. Например "Клиника доктора Груздева", специализирующаяся на эстетической медицине, также всегда готова принять пациентов из-за рубежа.

- Сейчас по моим методикам работают врачи в европейских клиниках, правда, стоит там это втрое дороже, чем в Петербурге. Поэтому к нам приезжают со всей планеты, в том числе из США и Австралии. Даже в пандемию умудряются прорываться: "Спасите мою красоту!" Это важно. Ведь если пациент хорошо выглядит, он хорошо себя чувствует. И наоборот, - сказал "РГ" Денис Груздев, руководитель клиники.