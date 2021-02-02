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02.02.2021 11:13
Рубрика: Власть

В Самарской области для новых инвесторов введут третью очередь ОЭЗ

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Фото: ОЭЗ "Тольятти" Фото: ОЭЗ "Тольятти"
Фото: ОЭЗ "Тольятти"

В самарской обладминистрации прошло совещание, на котором власти проанализировали итоги деятельности Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти" в 2020 году.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
В Самарской области инвесторам предложены уникальные меры поддержки

В прошлом году губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и правительство региона продолжили на этой территории реализацию стратегии создания благоприятных условий для ведения бизнеса, расширения возможностей зоны. И закономерный результат этой работы: в 2020 году инвестплощадка в Тольятти вошла в тройку лидеров четвертого национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ. Сейчас здесь опережающими темпами идет строительство железнодорожной ветки, соединяющей зону с железнодорожной станцией "Тольятти". Это позволит сделать территорию еще более привлекательной для инвесторов.

Напомним, в начале 2020 года ОЭЗ получила статус индустриального парка и сейчас там идет строительство готовых производственных корпусов под новых инвесторов с возможностью снять в аренду готовое здание или выкупить его, в том числе в рассрочку в случае интереса бизнеса. Это сделано специально для того, чтобы ускорить реализацию планов инвесторов, снять с них риски проектирования и строительства. По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, для крупных и иностранных компаний - это фактически инструмент государственно-частного партнерства, который позволяет максимально снять риски в инвестиционной фазе проекта. В Самарской области, надо сказать, создана специальная структура для работы с инвесторами - Агентство по привлечению инвестиций оказывает бизнесу всестороннюю поддержку в режиме "одного окна" - от подбора инвестплощадки до сопровождения проекта на всех этапах.

Кроме того, в 2020 году по решению Правительства РФ ОЭЗ "Тольятти" включили в границы Тольятти. Это позволяет резидентам получать меры государственной поддержки, оказываемые на федеральном уровне инвесторам только в моногородах.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Самарская область - в центре внимания инвесторов

Говоря об эффективности работы ОЭЗ в прошлом году, Дмитрий Богданов отметил, что несмотря на объективные трудности, связанные с пандемией, интерес инвесторов тольяттинской инвестплощадке не ослабевал. В 2020-м ее резидентами стали три крупных компании: "Форессия - автомобильные решения" (производство автомобильных сидений), "Интэкспласт" (автокомплектующие из пластика) и производственно-логистический центр "ММК". Благодаря реализации этих трех проектов в Тольятти появится более 700 рабочих мест.

Сегодня еще две крупные компании приняли решение стать резидентами инвестплощадки в Тольятти. Председатель регионального правительства Виктор Кудряшов поручил обеспечить все необходимые условия для создания и развития их бизнеса на этой территории. Новым инвесторам нужно больше площадей, поэтому перед региональным правительством сегодня стоит задача расширения ОЭЗ и строительства новой очереди. Председатель областного правительства поручил проработать вопрос об источниках финансирования проектирования и строительства сетей водо-, газо-, энергообеспечения, специализированных локальных очистных станций. Возведение некоторых инженерных сооружений возможно в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. Компаниям-резидентам в этом случае могут быть предоставлены льготы и субсидии по подключению к сетям.

Справка "РГ"

Резиденты ОЭЗ "Тольятти" - 26 компаний, которые представляют такие сферы промышленности, как машиностроение, автокомпоненты, фармацевтика, химия, стройматериалы. Десять из них уже ведут производство, девять находятся на стадии проектирования и строительства производственных мощностей, семь заявили об участии.

На территории ОЭЗ для инвесторов действуют специальный налоговый, таможенный и административный режимы, предоставляются льготы по аренде и выкупу земли. Производственные площадки обеспечены всей необходимой инженерной инфраструктурой. ОЭЗ расположена в непосредственной близости от "АвтоВАЗа". Поэтому поставщикам завода выгодно размещать здесь производства - логистические издержки будут значительно сокращены.

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