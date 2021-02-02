На Алтае СК начал проверку гибели экс-министра сельского хозяйства РФ

В Алтайском крае в своем доме скончался бывший министр сельского хозяйства РФ, экс-председатель регионального парламента Александр Назарчук. Причины гибели 81-летнего пенсионера сейчас выясняют следователи, одна из версий - утечка газа.

Александр Назарчук погиб в селе Солнечное Первомайского района. ЧП произошло накануне вечером. Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю инициировало доследственную проверку этого происшествия.

- Что стало причиной гибели Александра Назарчука, пока говорить рано, - пояснила корреспонденту "РГ" помощник руководителя регионального следственного управления Елена Коновалова. - Следователи, работающие на месте происшествия, не обнаружили очевидных подтверждений отравления газом. Так что точную причину смерти может установить только судебно-медицинская экспертиза.

Справка "РГ"

Александр Назарчук родился в районном центре Романово Алтайского края 6 августа 1939 года. С 1990 года был народным депутатом РСФСР, а с 1993-го депутатом Госдумы РФ. В 1994-1996 гг. - министр сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. После отставки вернулся в Алтайский край и почти 12 лет возглавлял Алтайский краевой Совет народных депутатов.