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02.02.2021 12:43
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор показал президенту РАН проекты-"стомиллионники"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент Российской Академии наук (РАН) Александр Сергеев обсудили промежуточные итоги реализации крупных научных проектов, которые стали победителями конкурса грантов Министерства науки и высшего образования РФ.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Как сообщает пресс-служба областного правительства, президент РАН работает в Новосибирской области 1 и 2 февраля - в преддверии Дня российской науки.

Отмечено, что проекты, отобранные экспертным советом конкурса по согласованию с Минобрнауки, получают финансирование в объеме не менее ста миллионов рублей. Основная их направленность - фундаментальные исследования мирового уровня.

Фото: Татьяна Кравченко
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Андрей Травников на совещании с академиком отметил, что так называемая программа "стомиллионников" уже получила положительную оценку исследовательского сообщества. Для эффективной реализации всех проектов необходимо более четкое определение роли заказчика, обозначение основных приоритетов.

О первых итогах программы шла речь в Институте теоретической и прикладной механики имени С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН и Институте экономики и организации промышленного производства СО РАН.

В частности, проект сибирских ученых по социально-экономическому развитию Азиатской России, получивший грант, подразумевает создание методологического каркаса для комплексной, междисциплинарной исследовательской программы - современной версии прежней программы "Сибирь".

Ученые Института теоретической и прикладной механики реализуют проект, благодаря которому должны быть решены актуальные проблемы, лежащие на стыке механики, материаловедения, химии и физики. Проект предусматривает создание теоретической и экспериментальной платформы, которая в дальнейшем будет использоваться для полного цикла исследований в установках класса мегасайенс и разработки конкретных технологических продуктов.

В целом все проекты-победители направлены на разработку конкретных технологий и инновационных продуктов, предназначенных для решения приоритетных задач, выдвигаемых промышленностью.

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