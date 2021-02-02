Новосибирский губернатор показал президенту РАН проекты-"стомиллионники"

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент Российской Академии наук (РАН) Александр Сергеев обсудили промежуточные итоги реализации крупных научных проектов, которые стали победителями конкурса грантов Министерства науки и высшего образования РФ.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, президент РАН работает в Новосибирской области 1 и 2 февраля - в преддверии Дня российской науки.

Отмечено, что проекты, отобранные экспертным советом конкурса по согласованию с Минобрнауки, получают финансирование в объеме не менее ста миллионов рублей. Основная их направленность - фундаментальные исследования мирового уровня.

Андрей Травников на совещании с академиком отметил, что так называемая программа "стомиллионников" уже получила положительную оценку исследовательского сообщества. Для эффективной реализации всех проектов необходимо более четкое определение роли заказчика, обозначение основных приоритетов.

О первых итогах программы шла речь в Институте теоретической и прикладной механики имени С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН и Институте экономики и организации промышленного производства СО РАН.

В частности, проект сибирских ученых по социально-экономическому развитию Азиатской России, получивший грант, подразумевает создание методологического каркаса для комплексной, междисциплинарной исследовательской программы - современной версии прежней программы "Сибирь".

Ученые Института теоретической и прикладной механики реализуют проект, благодаря которому должны быть решены актуальные проблемы, лежащие на стыке механики, материаловедения, химии и физики. Проект предусматривает создание теоретической и экспериментальной платформы, которая в дальнейшем будет использоваться для полного цикла исследований в установках класса мегасайенс и разработки конкретных технологических продуктов.

В целом все проекты-победители направлены на разработку конкретных технологий и инновационных продуктов, предназначенных для решения приоритетных задач, выдвигаемых промышленностью.