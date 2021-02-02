Под Томском госпитализировали 30 воспитанников школы-интерната

Следственный комитет начал проверку по факту госпитализации тридцати воспитанников Крыловской школы-интерната в Бакчарском районе Томской области.

По данным следователей, с 25 по 28 января дети школы-интерната массово поступали в томскую инфекционную больницу с повышенной температурой, зудом, сыпью и нарушением пищеварения.

- Им оказана необходимая медицинская помощь, лечение продолжается. Угрозы для жизни детей нет, - сообщает СУ СКР по Томской области.

В настоящее время следователи, медики и санитарные врачи выясняют причины ухудшения состояния их здоровья.