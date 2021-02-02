Ученые признали пользу нецензурной брани

3 февраля - Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Свой вклад в общее и безусловно благородное дело внесли и российские законодатели: с 1 февраля на территории страны вступила в силу новая редакция закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которая предписывает обязательное удаление матерных постов из соцсетей. Но реально ли вообще искоренить матерщину? Зачем нам нужна эта звучная лексика, откуда она взялась? Во всем этом "РГ" разбиралась вместе с экспертами в области филологии и психологии.

Я знаю три корня

В своей работе журналисты, помимо прочего, руководствуются рекомендациями Роскомнадзора, который четко разъясняет, какие слова однозначно нельзя употреблять в печати. В списке четыре всем известных корня. Но были случаи вынесения в адрес СМИ предупреждений и за использование других слов.

- Количество матерных корней - вопрос дискуссионный, в русском языке их выделяют либо три, либо четыре, но точно не больше, - подчеркивает председатель Филологического совета "Тотального диктанта", научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова РАН, кандидат филологических наук Владимир Пахомов. - Спорным остается слово на букву "б". Думаю, могу его назвать, потому что слово (называет. - Прим. ред.) есть в Большом толковом словаре русского языка, где маты отсутствуют. И, например, известный исследователь языка Валерий Мокиенко тоже говорит, что русский мат - это три корня.

На их основе образуется бесконечное количество матерных слов. Но кроме них есть и большой пласт выражений, которые являются грубыми, вульгарными, жаргонными. Они в нейтральной речи тоже не приветствуются, хотя и не находятся под таким запретом, как матерная лексика. Как ни крути, это разная степень неприличности высказывания, что имеет даже правовое применение.

Так, если в телеэфире не "запикали" матерное слово - это безусловное нарушение закона о СМИ, а в случае употребления жаргонных, грубых слов могут действовать уже другие нормы, например федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". И современные наказания за мат очень мягкие по сравнению, например, с указами князя Василия III, при котором за сквернословие секли кнутом. А Петр I в своем воинском уставе за брань в адрес командования велел применять телесные наказания вплоть до "лишения живота".

На Руси секса нет

Лингвисты связывают запрет на употребление мата с распространением христианства. Когда-то эти слова использовались в языческих ритуалах, заговорах, связанных с привлечением сил природы, в обращении к божествам, отвечающим за плодородие. А с приходом на Русь христианства под запретом оказались не только идолы и обряды, но и сопровождавшие их слова.

- Исторически сложилось, что для обозначения разных процессов, так или иначе связанных с сексом, в русском языке очень мало нейтральных слов, - отмечает ученый. - Собственно, их просто нет. Это либо мат, либо медицинская лексика с латинскими корнями. В нашей стране этот вопрос всегда оставался очень неудобным. Известный лингвист Максим Кронгауз в своих лекциях отмечает, что в русской культуре есть три темы, которые остаются табуированными с моральной точки зрения: секс, смерть и деньги. Ведь действительно, в публичном пространстве мы с большим трудом подбираем слова, когда речь идет о смерти, у нас не принято обсуждать зарплаты друг друга. С сексом то же самое, даже еще сложнее.

А вот в западной культуре дело обстоит несколько иначе. И когда переводчики книг, а затем и иностранных фильмов в 80-е годы начали сталкиваться со свободным употреблением в оригинале англоязычных слов, обозначающих запретные для нас темы, им приходилось выдумывать неологизмы или придавать новый смысл словам, которые раньше никак с сексом связаны не были. Кое-что ушло в народ и сегодня употребляется повсеместно.

- Есть мнение, что русская нецензурная брань - это самый сильный, многообразный мат в мире, но на самом деле все-таки нет, - говорит Владимир Пахомов. - В других славянских языках, ближайших к нам, есть все те же корни. При этом одна знакомая из Польши недавно мне рассказала, что в польском языке есть еще один дополнительный корень, той же силы и столь же неприличный, как русский мат. Другое дело, что, например, в немецком языке наиболее оскорбительные и запретные слова связаны не с половыми отношениями, а с иной системой организма.

Сила слова

Можно ли и нужно ли на самом деле бороться с ненормативной лексикой? Да, но в определенных границах, уверен эксперт "Тотального диктанта". Ведь полностью исключить ее из языка просто невозможно, да и незачем.

- Мы не говорим об искоренении. Но нужны внятные разъяснения, почему эти слова должны оставаться табуированными, в чем их особенность, их функция, - считает Владимир Пахомов. - Сейчас мат в публичном пространстве звучит действительно чаще, чем раньше. Но если для кого-то из молодых людей это просто часть этапа взросления, то многие просто не видят разницы между вульгарными словами и собственно матом. С этим нужно что-то делать.

С тем, что у русского мата была особая функция, согласна и психолог Ольга Мельникова. Она объясняет особое значение мата в языке тем, что это очень сильный эмоциональный выплеск.

- Сакральная лексика не употреблялась по пустяковому поводу, потому что она накапливала, несла в себе особую энергию. Наши предки не растрачивали ее направо и налево, - говорит Ольга Мельникова. - Сегодня к этим словам отношение иное, матерщина звучит в повседневной речи, обозначает мелкую досаду или употребляется для связки слов. Ничего хорошего, на мой взгляд, в этом нет.

С младых ногтей

Бороться, как полагает психолог, с самой нецензурщиной бесполезно - от запретов древние слова как таковые не исчезнут. Ольга Мельникова работает в школе, и матерную ругань от детей (не в свой, конечно, адрес) ей слышать приходилось. Чаще всего, когда речь идет о ребенке, мат - отнюдь не дурная привычка. По словам психолога, такое поведение имеет определенную цель. Это либо попытка обратить на себя внимание взрослого, либо соревнование со сверстниками: кто старше, кто круче. Хотите отучить ребенка материться? Во-первых, не провоцируйте.

- Недавно прямо на уроке произошла словесная перепалка между учительницей и мальчиком. Бывает. В конструктивное русло конфликт направить не удалось, и педагог выдала: "Знаешь, куда можешь засунуть свой характер?", - вспоминает эксперт. - Ребенок и без того хулиганистый, конечно, не преминул ответить на вопрос учителя. А ведь тут и без ответа вслух, думаю, у всего класса в памяти всплыли бы "нужные" слова устоявшегося выражения. Это как загадки, в которых ребенок должен закончить предложение. Поэтому прежде всего взрослый обязан ответственно относиться к тому, что говорит.

Во-вторых, по мнению психолога, нужно доходчиво донести до чада простую истину о том, что все вокруг знают эти слова с детского сада. И ничего необычного в них уже нет, поэтому насыщать ими свою речь просто глупо. В-третьих, если ребенок выдал брань не случайно, а весьма настойчив в своем сквернословии, это очень громкий сигнал для привлечения внимания. Скорее всего, ребенок остро нуждается в разговоре с родителями, ощущает недостаток заботы.

Защитит и насмешит

- Так или иначе, многое идет из семьи, - полагает Ольга Мельникова. - Недавно мы со второклассниками обсуждали механизмы обиды, реакцию на нее. И один мальчишка говорит: мои родители так матерятся, просто ужас как стыдно за них. Но в итоге мы пришли к тому, что его родители, в общем-то, воспитанные люди. Объяснила парню, что сколько раз мы с ними в школе ни разговаривали - ни одного дурного слова от них не слышала. Главное ведь не то, что они плохие слова знают, а то, что они прекрасно понимают контексты: где можно материться, а где нет.

Разумное употребление если не мата, то грубых слов в семье далеко не всегда говорит о низком уровне культуры. Зачастую это означает лишь то, что в ней более свободно обсуждаются определенные темы, которые в иной семье могут быть под запретом. Но, так или иначе, все эти слова несут в себе агрессивную составляющую. И в тех семьях, где матерная и нецензурная лексика табуирована, там, как правило, существует и запрет на открытое проявление агрессии даже в допустимых, разумных пределах. В итоге агрессия может выходить, например, через сарказм по отношению к близким.

- Жесткие табу в воспитании могут обернуться проблемами личностного роста, - считает Ольга Мельникова. - Ведь агрессия - не только нападение, но и "охранная система". Сначала защита от родителей, обидчиков в школе, а в конечном итоге от начальства или, к примеру, людей, навязывающих ненужные услуги. Не привык защищаться - будешь работать по выходным или обрастешь кредитами.

Русский мат психологи используют даже в качестве терапии. При этом все знакомые слова человек должен не просто перечислить, а высказать с выражением, с чувством. Иногда стоя на столе или стуле, что, по мнению психолога, тоже меняет привычное состояние "зажатого" человека.

А еще русский мат может нести в себе большой заряд юмора. Ведь историей иного матерщинника заслушаться можно. И неслучайно так много неприличных слов содержат в себе анекдоты или народные частушки. Так что сам по себе мат может быть даже полезен, но вот пользоваться этим инструментом нужно с умом.