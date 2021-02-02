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Рубрика: Происшествия

Биржевой хайп

На Ставрополье мошенники орудуют под видом брокеров
Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 20(8371)
В январе 2021 года в регионе произошло несколько громких случаев, когда доверчивые граждане в надежде приумножить свой капитал переводили мошенникам крупные суммы и полностью лишались накоплений. Так, жительница Ставрополя перевела на счет лжеброкера 600 тысяч рублей, после того как увидела рекламу в соцсетях.

"Она перешла по указанной в социальной сети ссылке и зарегистрировалась на сайте. Позже ей позвонил неизвестный и предложил открыть счет на брокерской бирже, для чего нужно было установить специальное приложение на мобильный телефон. Далее злоумышленник убедил потерпевшую перевести деньги на указанный счет", - сообщили корреспонденту "РГ" в ГУ МВД Ставропольского края.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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В последнее время граждане все чаще жалуются на то, что стали жертвами аферистов, прикидывающихся представителями известных брокерских фирм. Как правило, они предлагают открыть инвестиционный счет в компании, которая якобы обеспечивает высокую доходность, а получив средства, перестают выходить на контакт.

Как рассказала корреспонденту "РГ" директор Центра финансовой грамотности НИФИ минфина России Анна Харнас, вовлечение в черный финансовый рынок, как правило, начинается с предложения: "А не хотите ли вы приобрести акции Moderna или Pfizer?", то есть компаний, которые разрабатывают вакцины от коронавируса. Для не посвященного в нюансы современного рынка человека такое предложение представляется весьма заманчивым, тем более что речь идет о вроде бы безопасном финансовом инструменте - акциях крупнейших мировых корпораций. Но дело в том, что деньги предлагается перечислить не зарегистрированному в России легальному брокеру, а неизвестным лицам или организациям, которые часто зарегистрированы за рубежом и деятельность которых не регулируется Банком России.

- Появились кооперативы, ООО, инвестиционные компании, которые предлагают присоединиться к супервыгодным инвестиционным проектам производства антивирусных препаратов, вакцин и иных чудо-снадобий. Естественно, что к настоящей медицине все это не имеет никакого отношения. Был бы выгодный и надежный проект, его бы наперегонки давно профинансировали бы банки, - отметила Анна Харнас.

Мошенники могут как звонить, так и присылать информацию по электронной почте или в соцсети. При этом страницы, на которые предлагается перейти, оказываются очень похожими на страницы реальных организаций. При переходе по ссылке, присланной псевдоброкером, иногда появляются опросы, где нужно оставить сведения о себе, чтобы успеть заработать. Таким образом мошенники собирают персональные данные доверчивых граждан.

Фото: iStock
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Поэтому специалисты предупреждают - в первую очередь нужно обратить внимание на сайт брокера. Здесь обязательно должна быть информация о выданных лицензиях. Ее стоит проверить на сайте ЦБ, где есть список всех брокерских компаний, которым разрешено вести деятельность в России.

Но иногда мошенники действуют более топорно, пользуясь низкой финансовой грамотностью и доверчивостью людей. Так, 69-летняя жительница Пятигорска в начале января лишилась около 2,5 миллиона рублей, поверив лжеброкеру. В ходе телефонного разговора неизвестный мужчина предложил пенсионерке выгодно вложить накопления, и она перевела все свои сбережения на указанный счет. А когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

- Всегда стоит обращать внимание на традиционные признаки мошенничества: например, если вам настоятельно рекомендуют поторопиться с открытием счета или переводом денег под предлогом того, что только сейчас вы получите прибыль, или обещают гарантированную высокую доходность. Никто не может гарантировать размер прибыли на рынке ценных бумаг, а требование срочно принять решение лишает времени на критическое осмысление предложения, - считает Анна Харнас.

Также на аферу указывает активная, навязчивая реклама, отсутствие легального статуса финансовой организации, ложная информация на сайте или в рекламных материалах. Наличие даже одного признака должно не просто насторожить, а заставить отказаться от "выгодного" предложения.

В конце 2020 года на Ставрополье задержали целую группу лжеброкеров. Они создали сайт, где предлагали быстро и выгодно инвестировать деньги, а также купить и продать акции. В преступную группу входило пять человек. Мошенники под предлогом участия в биржевых торгах обещали быстрый и стабильный доход. Однако, получая от клиентов деньги, они переводили их на свои банковские счета, а затем обналичивали. Средства делили на всех участников группы.

Фото: iStock
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Как сообщает полиция Ставрополья, всего от действий злоумышленников пострадало 14 жителей края, лишившихся в общей сложности более 9,5 миллиона рублей. За время следствия в одно производство соединили 14 уголовных дел. Организатору удалось скрыться, его объявили в федеральный розыск.

- Одна из частых уловок - заключение договоров с пунктами, о которых жертва не предупреждена, но которые делают ее практически бесправной. Мошенники часто используют поддельные документы. В некоторых случаях могут представиться действующими от имени реально существующей лицензированной компании, к которой на самом деле не имеют никакого отношения. Поэтому главная рекомендация - никогда не принимать решение в момент общения с представителем финансовой организации. Выслушать все, не торопясь, записать. После этого взять паузу. Потратить время, чтобы обсудить полученное предложение с родственниками и знакомыми, проверить информацию о потенциальном финансовом партнере в интернете, почитать отзывы о компании, а также о тех финансовых продуктах, которые она предлагает, - посоветовала Анна Харнас.

Если мошенникам все же удалось убедить вас перевести деньги, то важно как можно быстрее сообщить об этом в правоохранительные органы. Также можно попытаться отменить платеж, обратившись в банк или в техподдержку сервиса, через который совершена операция. Полученный на обращение ответ можно приобщить к заявлению в полицию.

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