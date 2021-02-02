В регионе зафиксирована небывалая активность на рынке туристической коммерческой недвижимости. Эксперты заявляют, что причина тому - кризис, вызванный пандемией коронавируса. Корреспондент "РГ" узнал о самых необычных предложениях на Ставрополье и разобрался в предпосылках и возможных последствиях нынешнего бума.

На рынок туристической недвижимости выставляют как крупные комплексы стоимостью в сотни миллионов рублей, так и небольшие гостевые дома. Фото: Владимир Аносов/РГ

Рекордсменом стала недостроенная восьмиэтажная гостиница в самом центре Кисловодска, напротив знаменитой Колоннады. Площадь объекта - 6 017 квадратных метров, а продается он за 650 миллионов рублей. Здание, которое позиционируется как элитный пансионат с лечебно-оздоровительной базой, включает 70 номеров и шесть апартаментов. Внутри проведены все коммуникации, но до полного завершения ремонта еще далеко - требуются немалые финансовые вложения в отделку, а также закупку всего инвентаря.

Следом идет ресторанно-гостиничный комплекс в Минеральных Водах. Здание площадью 5 300 квадратных метров продают за 435 миллионов рублей. За них можно получить, собственно, саму гостиницу на 60 номеров, зал торжеств на 800 мест и банкетный зал на 350 мест, а также летнее кафе и поминальный зал. Продается комплекс вместе с мебелью и инвентарем. Находится объект на федеральной трассе - в нескольких километрах от аэропорта и железнодорожного вокзала.

На продажу выставляют и небольшие отели. Так, в Ессентуках пытают сбыть с рук гостевой дом, состоящий из трех апартаментов с отдельными входами. Есть вся необходимая мебель и техника. За него нынешний собственник просит 10 миллионов рублей. В придачу можно купить частный дом на том же участке.

Ставропольский риелтор Андрей Кунгуров подтверждает, что рынок переживает бум. Началось все в прошлом году, и сейчас объявлений очень много.

- Очевидно, что всему виной коронавирус, который фактически остановил работу ресторанно-гостиничного комплекса в 2020 году. Многие наши клиенты говорят, что не продавали бы свой бизнес, но выросшие долги вынуждают их расстаться с любимым делом, - поясняет риелтор.

При этом покупателей пока маловато. Как отмечает Кунгуров, многое зависит от цены объекта. Небольшие отели, хостелы и гостевые дома готовы приобрести жители края или близлежащих регионов. Но если сумма сделки исчисляется сотнями миллионов рублей, то агентства недвижимости ищут покупателей за пределами федерального округа.

- Чаще всего такой бизнес интересует клиентов из Москвы и других крупных городов. Продажа квартиры за несколько миллионов или отеля за несколько десятков, а то и сотен миллионов - это совсем разные процессы. Надежду на быструю сделку тут лучше оставить - поиск заинтересованных лиц может занять месяцы, а то и годы, - добавляет эксперт.

Хотя без исключений из данного правила тоже не обходится. Больше всего их отмечено именно в прошлом году, когда на рынок вышли десятки бизнесменов, а выросшее предложение сильно сбило цену.

- Кстати, далеко не всегда продажа недвижимости сопровождается сменой собственника. Возможен и другой вариант, когда покупатель становится инвестором. В некоторых случаях это для клиента менее затратно, а значит, срок окупаемости вложений сильно сокращается, - продолжает риелтор.

По словам президента Российской гостиничной ассоциации Геннадия Ламшина, не только на Северном Кавказе, но и по всей стране наблюдался рост продаж на рынке туристической недвижимости. Из-за пандемии многие отельеры обанкротились и решили перепродать свой бизнес.

- В основном речь идет о небольших отелях, за исключением загородных баз, востребованность которых резко выросла. Разорившихся среди владельцев средних и крупных гостиниц гораздо меньше, но и такие примеры тоже есть, - рассказал Ламшин. - Это и неудивительно, так как пандемия неразрывно связана с экономическим кризисом. По разным оценкам, в продажу поступило от 20 до 40 процентов всех гостиничных объектов. По моему мнению, 40 процентов - это уже завышенная цифра, но реальная находится примерно в этом диапазоне.

По его словам, продажи шли, но зачастую не так, как хотелось бы собственникам. Цены на объекты во время торга падали чуть ли не вдвое. Чаще всего сделки заключались в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань) и на территориях больших курортов (Сочи, Ялта, Севастополь). Там всегда повышенный спрос на отели, который сейчас удовлетворяется предложениями с большими скидками. Но лучшие объекты уже раскупили.

Ламшин добавил, что на курортах прошлый высокий сезон был упущен все же не полностью - летом приехало немало отдыхающих. Поэтому не для всех владельцев гостиниц ситуация сложилась плохо. А вот в моногородах и населенных пунктах, где туризм не развит, многие отельеры были вынуждены закрыться и продать имущество.

- Кризис еще не миновал. Владельцы гостиниц, в том числе те, кто оказались в более благоприятных условиях, до сих пор не восстановили финансовое положение. Этот год окажется очень тяжелым. Даже если к осени пандемия отступит, кризис продолжится и гостиничный бизнес будет по-прежнему страдать. Сейчас номерной фонд заполняется не полностью, долги растут. Налоги, заработная плата сотрудникам, коммунальные платежи, отчисления в фонды съедают большую часть прибыли. Неплатежи уже накопились, кто-то вынужденно брал кредиты, и далеко не всем удалось получить их по льготным ставкам. Предположительно понадобится до четырех-пяти лет, чтобы отрасль пришла в норму, - заключил Ламшин.

Комментарий

Алексей Коренев, аналитик ГК "ФИНАМ":

- В результате карантинных мер и негативных последствий ограничения передвижения, ухода значительной части работников на удаленный режим труда, снижения туристической активности отельеры пострадали очень сильно. Правда, ситуация по субъектам значительно отличается. К примеру, в Москве закрылось около трети гостиниц, а средняя загрузка летом составила 26,5 процента, видимо, такая тенденция отчасти сохранится и в текущем году. В Санкт-Петербурге летом загрузка отелей снизилась с 88,1 процента (2019 год) до 30,8 (2020-й). При этом средняя стоимость номера опустилась до 6142 рублей, что на 40 процентов меньше, чем

в 2019-м. Курортный сезон фактически спас гостиничный бизнес российского юга от краха - количество туристов из-за закрытия границ было крайне велико, что очень помогло отельерам.

Ряд экспертов заявляет, что в среднем по России в 2020 году с рынка ушло около 20 процентов турагентств и закрылась примерно каждая шестая гостиница. Те же, кто выжил, испытывают колоссальные трудности из-за падения выручки и необходимости, с одной стороны, снижать издержки, с другой - удерживать высококвалифицированный персонал, который быстро заменить не получится. В среднем по стране обороты работающих отелей упали примерно на треть.

Из-за того, что реальные располагаемые доходы наших сограждан существенно снизились, немногие могут себе позволить путешествия в принципе, и уж тем более с бронированием гостиничных номеров. Зачастую даже пятипроцентное падение доходов может вынудить семьи отказаться от дорогостоящих поездок.