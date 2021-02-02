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02.02.2021 13:54
Рубрика: Общество

Уборка за миллион

Активисты и правоохранители пытаются покончить с незаконными свалками
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 20(8371)
В регионе возбуждены два уголовных дела по фактам образования нелегальных мусорных полигонов, но даже такие строгие меры пока не имеют эффекта.

Речь идет о двух эпизодах нарушения природоохранного законодательства - на территории Нежинского сельсовета и у поселка Горный. Обе свалки находятся в Предгорном районе. Активисты ОНФ сообщили о них еще прошлым летом. Вскоре на ситуацию обратили внимание в краевой прокуратуре. Возбудили два уголовных дела, которые до сих пор находятся на стадии расследования.

Фото: Егор Еремов/ РИА Новости
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- На такие свалки свозят строительные отходы. Проверки, проведенные прокуратурой, показали массовые нарушения законодательства. В связи с этим будет усилен надзор за исполнением закона, когда речь идет об утилизации строительных отходов, - заявил ставропольский межрайонный природоохранный прокурор Сергей Белевцев.

Территория возле поселка Нежинский, где обнаружена свалка, летом прошлого года вместе с близлежащими участками вошла в состав Кисловодска. О ней знали в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья. Там корреспонденту "РГ" заявили, что еще в декабре 2018 года в ведомство из Росприроднадзора поступили материалы дела на индивидуального предпринимателя об административных правонарушениях. Однако оно находится вне компетенции ведомства.

"Данная несанкционированная свалка располагается на землях сельскохозяйственного назначения, поэтому поступавшие в 2019 и 2020 годах в адрес министерства обращения передавались в управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике для принятия мер", - сообщили в минприроды.

Другая свалка находится вблизи рынка "Лира" в Предгорном районе. Двухметровый слой мусора здесь засыпан грунтом. Экологический ущерб, согласно расчетам надзорного ведомства, превысил 26 миллионов рублей. Эту сумму будут взыскивать с собственников территории в судебном порядке.

По мнению эксперта ОНФ Алексея Гридчина, ситуация как со свалкой у рынка "Лира", так и с мусорными полигонами, по фактам возникновения которых возбудили уголовные дела, неоднозначна.

- Кто в этой сфере действует вне правового поля, чувствует себя вольготнее тех, кто находится в правовом поле. Быстро наказать за создание нелегальных полигонов практически невозможно, - считает эксперт. - Кроме того, наша правовая система не позволяет предотвращать такие преступления. Она срабатывает, только когда уже есть нарушение. А ущерб тем временем накапливается. Свалка в Нежинском горела в конце прошлого года и продолжила гореть в начале наступившего. Потухла она, только когда в регионе пошел снег. А когда полыхала, ее никто не тушил. Почему? Нам остается только догадываться.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Практика возбуждения уголовных дел в отношении нерадивых владельцев земель, на которую возлагали большие надежды, пока себя не оправдывает. Что касается свалки возле рынка "Лира", то там и речи об уголовном деле не идет. Как рассказал Гридчин, компанию, которой принадлежит этот участок, пытаются через суд обязать ликвидировать навалы мусора за свой счет.

- Прокуратура подала иск к организации. Но что делать, если у нее, предположим, на счете нет средств на ликвидацию такой свалки? Правового механизма, чтобы заставить руководителя компании заплатить за причиненный ущерб, в законодательстве не существует, - говорит эксперт ОНФ.

Он считает, что далее ситуация, скорее всего, будет развиваться следующим образом. Землю с мусором у собственника изымут и передадут муниципалитету, краю или Федерации. Потом участок включат в перечень незаконных свалок, которых на Ставрополье сейчас более 250. Средства на их ликвидацию выделяют ежегодно. Но стоимость рекультивации - десятки миллионов рублей, так что в год удается убрать всего лишь несколько. Так, в 2021 году запланировано рекультивировать только две.

На вопрос, как можно было бы решить эту проблему, эксперт ответил, что тут важны три момента. Первый - это неотвратимость наказания. Второй - реализация "мусорной" реформы, которая предполагает переработку до 90 процентов отходов. Третий - разработка необходимых нормативно-правовых актов, которые помогут действеннее бороться с нарушителями.

Кстати

В региональном кадастре числится 10 полигонов твердых коммунальных отходов, включенных в ГРОРО (государственный реестр объектов размещения отходов) и 259 несанкционированных свалок. Общая площадь земель под действующими и закрытыми полигонами края - 846,9 гектара.

В регионах Общество Экология Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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