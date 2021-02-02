Улицы Махачкалы и Каспийска с начала января стали превращаться в большую свалку. Вывозить мусор просто некому - региональный оператор отказался исполнять свои обязанности.

Между ним и местной властью разгорелся нешуточный скандал. Оператор стоит на своем: пока не утвердят тарифы на 2021 год, мусор вывозиться не будет. Чиновники же объясняют отсутствие установленных тарифов тем, что представленные оператором расчеты и документы не соответствовали установленным законодательством требованиям.

В республиканской службе по тарифам корреспонденту "РГ" заявили, что операторы обязаны соблюдать схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Их захоронение должно производиться на полигонах возле городов Избербаш и Кизляр. Исходя из этого и был утвержден тариф. Однако, как выявила проверка, до полигона мусор не доезжал: "Он "выгружался" на несанкционированные свалки вокруг городов и сел. Нарушалась отчетная дисциплина и другие обязательства, предусмотренные контрактом". На что у оператора свои доводы, дескать, на официальный полигон можно вывозить только отсортированный мусор. Поэтому часть мусора отвозится на временное место складирования, где его отделяют от пластика, бумаги и алюминиевых банок...

Отбор управляющей компании по вывозу мусора из Махачкалы и города Каспийска производило министерство природных ресурсов и экологии Дагестана еще в 2018 году. И тогда еще многие задавались вопросом - как фирма с уставным капиталом в 20 тысяч рублей, не имевшая достаточного количества сотрудников и специализированной техники, выиграла этот тендер?

Расчищать город пока приходится чиновникам мэрии, которые регулярно выходят на субботники

Разбираться в ситуации пришлось новому руководству республики. Министр природных ресурсов и экологии Карачаев был отправлен в отставку. На руководителя компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Сейчас минприроды подало иск в суд на расторжение соглашения с оператором. По словам зампреда республиканского правительства Владимира Лемешко, уже отобраны две лицензированные организации, которые подадут заявку в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

А пока в Махачкале стараются своими силами избавиться от мусорных развалов. Правда, очищаются, в основном, центральные улицы. На окраине образовались горы из мусорных пакетов. Помогать расчищать город пока приходится чиновникам мэрии, которые регулярно выходят на субботники.