В Буйнакске выписали из больницы всех пострадавших в результате массового отравления водопроводной водой. Острую кишечную инфекцию нашли более чем у 350 человек, включая 251 ребенка.

Арестован исполняющий обязанности директора муниципального предприятия "Буйнакскводоканал", его обвиняют в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Как считают следователи, он не организовал должным образом обслуживание объектов водоснабжения, обеззараживание питьевой воды и производственный контроль ее качества, что привело к массовому отравлению.

Еще одно уголовное дело в Дагестане возбуждено в отношении директора госучреждения "Минмелиоводхоз". Речь идет о превышении должностных полномочий. В республиканском СУ СК сообщили: из-за того, что русло реки Талгинка не очищалось от мусора, подтопило часть территории Ленинского района Махачкалы. Как считают следователи, директор знал, что в эту реку поступают канализационные, сточные и дренажные воды. Однако, нарушив законодательство и санитарные правила и нормы, третьего декабря 2020 года он организовал несанкционированное изменение речного русла. Была прокопана траншея, и Талгинку перенаправили в канал имени Октябрьской революции.

"Подозреваемый и должностные лица учреждения "Канал имени Октябрьской революции", открыв шлюз, организовали сброс воды из канала в озеро Рыбье, обеспечивающее водоснабжение жителей Избербаша и Каспийска", - сообщили в СУ СК. Качество воды в озере значительно упало, резко снизились ее микробиологические показатели, возникла угроза массового отравления большого количества людей. Тысячи горожан остались без воды на продолжительное время.

В Каспийске сложилась особенно непростая ситуация. После проливных дождей в середине ноября из кранов в домах горожан начала течь грязная жидкость, которую нельзя было использовать даже для технических целей. Без нормальной воды остались более 100 тысяч человек. Общественники и местные власти организовали ее подвоз. Однако у каждого водовоза выстраивалась огромная очередь. Сейчас вода в домах стала чуть чище. Но ее все равно не рекомендуется использовать для приготовления еды. Проверку по факту подачи некачественной воды проводят следователи и прокуроры.

- Каспийск не просто моногород, здесь располагается база Каспийской флотилии, численность населения возросла до 120 тысяч, а его значительная часть работает на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Вся эта ситуация влияет на оборонную безопасность нашей страны, - заявил врио главы Дагестана Сергей Меликов, побывавший в городе и увидевший, помимо прочего, свалки и мусорные контейнеры в водоохранной зоне объектов водоснабжения Каспийска.

Состояние инженерных коммуникаций - главная проблема водоснабжения в Дагестане. В регионе до сих пор сточные воды без очистки сбрасывают напрямую в Каспийское море. При этом ветхие сети часто прорывает, и грязная вода смешивается с водопроводной.

Недавно Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт сброса канализационных стоков в Каспий в районе судоремонтного завода Махачкалы. Во время обследования водоохранной зоны были обнаружены нефункционирующие очистные сооружения: туда поступают неочищенные стоки, а затем сбрасываются через бетонные трубы в море. Согласно подсчетам, вред, нанесенный морю, оценивается в сумму более 21 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 252 УК РФ "Загрязнение морской среды".

Директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев полагает, что проблема загрязнения Каспия перестала быть региональной и вышла на федеральный уровень.

- В республике нет ни одного города или села с нормально функционирующей канализационной системой. В городах очистные сооружения не справляются с поступающим объемом сточных вод, а в селах отходы и вовсе просто сбрасывают в реки, которые несут все это в море, - сетует Гаджиев.

На данный момент глава республики дал поручение очистить озеро Рыбье, откуда вода поступает в очистные сооружения Каспийска. Ситуация с каналом имени Октябрьской революции, откуда вода идет в Махачкалу и тот же Каспийск, гораздо сложнее. В нарушение всех норм его берега застроены жилыми и коммерческими сооружениями и нечистоты зачастую сливают прямо в воду. Была идея полностью перекрыть канал плитами, но это не остановит сброс туда стоков, а только создаст проблемы с очисткой канала.

Сейчас выход из ситуации видится в том, чтобы ввести в эксплуатацию долгострой - канализационный коллектор с очистными сооружениями между Махачкалой и Каспийском. Его начали прокладывать в 1986 году. Труба должна была протянуться на 15 километров, но проложили ее только до половины. Затем из-за отсутствия финансирования работы приостановили. На завершение долгостроя, по предварительным подсчетам, нужно около шести миллиардов рублей.

По словам министра строительства РД Малика Баглиева, обновленная проектно-сметная документация на коллектор отправлена в Главгосэкспертизу России. Но для получения положительного заключения необходимо также представить проект планировки территории, учитывающий строительство этого объекта, и указать источник финансирования работ. Что касается первого, в ближайшее время правительство республики примет постановление "Об утверждении схемы территориального планирования Махачкалинской агломерации". А вот источник финансирования пока не определен.

Как считает Сергей Меликов, средства найти можно, для этого надо рационально использовать имеющиеся бюджетные деньги. Ведь нередко бывает так, что в городах по программам благоустройства за счет федеральных средств приводят в порядок улицы, а потом их перерывают, чтобы отремонтировать прохудившиеся коммунальные сети. Восстанавливать дорожное покрытие и тротуары приходится уже за республиканские деньги.

Однако есть и другая проблема - в Махачкале семь подземных шахт канализационного коллектора. И за десятки лет с начала его строительства участки земли над канализационными трубами были приватизированы. Без согласия владельцев проводить любые работы здесь нельзя. И с этой проблемой властям, видимо, придется тоже повозиться.