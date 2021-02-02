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02.02.2021 13:08

Корень в цене

В Ингушетии на сборе черемши можно заработать более 100 тысяч рублей за месяц
Текст: Алена Ларина (Ингушетия)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 20(8371)
На Северном Кавказе в самом разгаре сезон черемши, цены на которую на местном рынке, а также в соседних регионах сейчас находятся на пике.

С первым снегом немало жителей Ингушетии (в основном безработные) направляются в леса Сунженского и Джейрахского районов собирать растение, прозванное в народе медвежьим луком. Ингуши убеждены: если зимой три раза съесть черемшу, будешь здоров весь год - никакая простуда и грипп человека не возьмут. Поэтому этот товар на прилавке не задерживается - разметают в считанные часы.

Фото: iStock
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Опытные сборщики могут неплохо заработать. В этом году цена на очищенный от грязи килограмм растения доходит до 1500 рублей, а на неочищенный - до 500.

- Мастера в этом деле могут накопать до 40 килограммов корешков или луковиц за день, в зимний сезон используют в пищу именно их, а вот весной пригодятся и листья - они идут на корм домашней птице, - рассказал начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Магомед Базгиев.

Сбор медвежьего лука - дело не из легких. Сначала нужно граблями убрать снег и листья, под которыми прячется растение, а потом с помощью ножа выкорчевать его. Как правило, сами сборщики на рынке не торгуют, а сдают свой "улов" оптом. Для этого им даже далеко ходить не надо. Мешки с растениями у них забирают прямо по дороге домой из леса.

- К сборщикам подъезжают перекупщики на автомобилях и берут все разом, - поясняет Базгиев.

Луковицы черемши считаются народным противовирусным средством. В прошлом году их продавали по 800-1000 рублей за килограмм, если сырье было мытое, и по 280-300 - если грязное. Жители Ингушетии зарабатывают на этом растении с советских времен, в те годы в республику специально приезжали из Грузии и других республик, чтобы купить дикий лук для консервных заводов.

Не так давно в республике работало предприятие, занимавшееся в том числе консервированием черемши. Его продукцию можно было увидеть не только на ингушских прилавках, но также в магазинах Москвы, Ставрополья, Чечни и Северной Осетии. Завод производил более 400 тысяч консервов ежегодно. А хитом как раз и была натуральная паста из местной черемши, при изготовлении которой использовались лишь соль и луковицы растения. Сырье завод закупал у населения, за сезон сборщики сдавали примерно 30 тонн. Увы, как рассказали в минсельхозе, сейчас производство практически остановилось.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

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