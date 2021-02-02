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02.02.2021 09:00
Рубрика: Общество

В Карачаево-Черкессии досрочно завершилась программа переселения из аварийного жилья

Текст: Марина Володина
Карачаево-Черкесская Республика стала одним из первых регионов в России, реализовавшим программу переселения из аварийного жилья досрочно. Программу удалось выполнить на четыре года раньше запланированного срока. В целом за последние 10 лет более двух тысяч жителей Карачаево-Черкесии были переселены из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщила пресс-служба главы региона Рашида Темрезова.
В этих комфортабельных современных новостройках получают квартиры жители, переселенные из аварийного жилья. Фото: Мурат Хутов В этих комфортабельных современных новостройках получают квартиры жители, переселенные из аварийного жилья. Фото: Мурат Хутов
В этих комфортабельных современных новостройках получают квартиры жители, переселенные из аварийного жилья. Фото: Мурат Хутов

Эти программы направлены в первую очередь на обеспечение безопасности проживания людей, также они позволяют развивать муниципальные населенные пункты. Власти комплексно подходят к решению проблемы, создавая для граждан комфортные условия жизни. Кроме того, благоустраиваются территории для отдыха и занятий спортом.

Первая программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" была проведена в 2011-2013 годах. За этот период из 12 многоквартирных домов в аварийном состоянии в Прикубанском и Карачаевском районах республики была переселена 71 семья - 320 человек.

Следующая программа реализовывалась в 2014-2017 годах. В ее рамках был расселен жилищный фонд, признанный аварийным до 1 января 2012 года. В общей сложности из 93 аварийных домов переселили 1559 человек. Эта программа завершилась досрочно в 2019 году.

Наконец, в рамках республиканской программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики на 2019-2025 годы" из семи многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, расселены 172 человека. В 2020 году эта программа также была завершена досрочно. В октябре прошлого года глава региона Рашид Темрезов сообщил о подписании дополнительного соглашения о ее досрочной реализации.

"Заключили с Фондом содействия реформированию ЖКХ дополнительное соглашение о досрочной реализации программы переселения граждан из аварийного жилья в Карачаево-Черкесии, - рассказал Темрезов. - Это стало возможным благодаря тому, что по уже сложившейся традиции наша республика - один из передовых субъектов страны по исполнению этой программы".

Таким образом, к 100-летнему юбилею Карачаево-Черкесии, который будет отмечаться в 2022 году, республика подойдет без аварийного, непригодного для проживания многоквартирного жилья.

В регионах Общество Соцсфера Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия

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