В Грозном мама двух детей Сюзана Исакова возродила забытое ремесло писаря и начала сочинять письма на заказ. С помощью бумаги и чернил ей удается сблизить растерявших романтику первых чувств супругов, помирить рассорившихся влюбленных и помочь тем, кто хочет сказать близкому человеку, как он ему дорог.

В эпоху "прощания с бумагой" личные послания превратились в короткие и сухие СМС-сообщения, а электронные строчки в телефоне легко стираются одним нажатием пальца. Конверт же с вложенными внутрь страницами, перевязанный бархатной лентой, надолго останется в ящике письменного стола или в коробке с памятными для семьи вещицами.

Услуга, предложенная Исаковой, оказалась очень востребованной - в день Сюзана и ее помощница обрабатывают несколько писем. Заказы принимают в соцсетях, где автора идеи больше знают под ником "Доза радости". Именно так в шутку однажды назвал ее знакомый, и этот псевдоним так ей понравился, что позже, открыв свою аптеку в Грозном, она дала ей такое же название.

- До 2012 года я жила в Сирии, куда моя большая семья уехала от войны в Чечне, - рассказывает Сюзана. - Жили в Дамаске, но когда прогремели теракты в центре города, наша школа при российском посольстве закрылась, нам посоветовали эвакуироваться. Так мы снова бежали от войны. Всю школьную программу пришлось проходить экстерном и уже в Грозном сдавать ЕГЭ. Затем окончила Первый медицинский университет имени Сеченова, стала провизором. В Москве работала в трех аптеках и в профессии не разочаровалась.

Идею писать настоящие письма Сюзане подали близкие. Девушке еще в школе легко давались сочинения. Однажды она опубликовала в соцсетях выведенное каллиграфическим почерком собственное имя. Тотчас посыпались отклики, а вместе с ними и просьбы написать таким же образом и другие имена. Тем временем Сюзана вышла замуж, родила сына. И в этот период старшая сестра предложила ей сочинять послания, раз уж есть талант облекать мысли в изящную форму, да еще и красивый почерк в придачу.

Первое письмо она написала по заказу знакомой, оно было адресовано ее матери, находящейся во Франции. Почти весь день ушел на создание и оформление послания, но усилия были вознаграждены. Знакомая прислала видео: когда мама вскрыла конверт и начала читать, то от нахлынувшего волнения на ее глазах выступили слезы.

- В тот момент я поняла, что хотела бы заниматься этим всерьез, - вспоминает Сюзана. - Под рукой уже было все необходимое: бумага, чернила, сургуч и фломастеры. До сих пор затрудняюсь объяснить популярность услуги. Кажется, все привыкли к телефонам и перестали замечать, что творится вокруг, даже домашние разговоры идут на фоне чтения новостей в интернете. А письмо - это знак внимания к человеку. К тому же людям, которые в силу своего воспитания приучены к сдержанности, гораздо легче излить чувства на бумаге, чем выразить их при встрече. Но далеко не все могут ясно формулировать мысли, поэтому обращаются за помощью. Чаще всего заказчиками выступают женщины, они просят составить письмо для мужей с тем, чтобы добавить теплоты в отношения. В них содержится, к примеру, намек подарить цветы, как в период ухаживания. Много заказов поступает на письма мамам. Мужчины тоже обращаются, но, как правило, адресуют корреспонденцию девушкам, даже делают предложения руки и сердца таким образом. А в письмах женам они в первую очередь благодарят за детей и крепкую семью.

Обычное письмо в полторы страницы клиенту обходится в две тысячи рублей, если же хочется сказать больше, то за каждую последующую страницу придется доплатить 600 рублей. Электронное авторское письмо дешевле, но и магия его не столь ощутима.

Сюзана признается, что в работе ей важны детали. Выступая, по сути, посредником между людьми, нужно знать некоторые подробности их жизни - счастливые воспоминания, яркие эпизоды, историю знакомства. В послание можно добавить слова, характерные для речи клиента, и тогда оно приобретает особую эмоциональность.

- За два года работы я многое узнала о своем народе, - добавляет Сюзана. - Приходится быть психологом: порой человек рассказывает свою историю, а я сомневаюсь, браться за письмо или нет. Однажды ко мне обратились с необычной просьбой: дочь решила составить нежное послание матери от имени... умершего отца. До сих пор, вспоминая об этом, ком подступает к горлу. Дело в том, что ее отец добровольно ушел из жизни, хотя внешне в семье все было благополучно. Из-за этого боль долго не утихала. Я опасалась, что женщина очень расстроится, получив конверт "с того света". Но вроде бы все прошло нормально. Бывает, что женщины заказывают письма мужьям, которые находятся в тюрьмах, но в электронном виде, так как при написании обычных требуются только специальные, допущенные учреждением, бланки.

Чаще всего заказчики довольны результатом. Многое зависит от самого клиента - чем более полную информацию он предоставит о получателе, тем легче составить авторское сообщение. Но иногда человек не хочет ничего говорить и на все наводящие вопросы отмахивается фразой "вы лучше знаете". В таких случаях проще вернуть деньги, чем вытягивать каждое слово.

Среди клиентов Исаковой жители не только Чечни, но и соседних регионов, есть даже заказчики из Казахстана. На вопрос, откуда она черпает вдохновение, ведь каждое письмо должно быть индивидуальным, а избежать повторов сложно, Сюзана уверенно отвечает: "В обратной связи". Ее клиенты нередко присылают отзывы и сообщают, что у кого-то улучшились отношения с родными, жены радуются тому, что мужья стали внимательнее, а парни пишут о восторге своих возлюбленных. Эти положительные эмоции и помогают Сюзане продолжать дело. .

Тем временем

Создание рукописных писем - бизнес-идея, которая постепенно набирает обороты во всем мире. В России за красивое оформление посланий берутся даже профессиональные художники. К примеру, в одной из московских творческих мастерских специалисты состаривают бумагу с помощью природных минералов - малахита, сиены жженой или умбры. А после этого наносят на бумагу тексты.