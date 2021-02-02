Госдума обсуждает возможность введения лицензирования для частных домов престарелых. Определенные наработки есть и в Минтруде, в ведомстве разрабатывают конкретные критерии, которым должны соответствовать такие учреждения.

На днях в Ленобласти анонсировали проверку домов престарелых. Это произошло после пожара в частном учреждении под Тюменью, где погибли семь человек. В Ленобласти подобные ЧП тоже бывали.

Однако проверяющие пойдут по адресам из реестра поставщиков социальных услуг. Недавно сгоревший в поселке Лисино-Корпус пансионат, например, в их число не входил.

Точно так же в реестре социальных услуг не числился и другой "погорелец" - пансионат под Красным Селом. Сейчас, когда возбуждены уголовные дела, а руководство пансионатов дает показания, можно говорить о том, что эти учреждения работали нелегально. Но, как отмечает Александр Цыганов, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве России, само понятие "легальность" в отрасли довольно размыто.

- На сегодня лицензирования деятельности по организации частного дома, в котором проживают пожилые граждане, не требуется, а включение в Реестр поставщиков социальных услуг осуществляется на региональном уровне на добровольной основе, - говорит Цыганов.

В Минтруде выяснили, что по всей стране действует около 1,4 тысячи частных домов престарелых, но в Реестре поставщиков социальных услуг фигурирует только 255 организаций.

В принципе, добиваться включения себя в реестр может любой частный пансионат. Попадание в перечень означает, что государство сможет субсидировать пожилым проживание в учреждении. Чаще всего схема такая: человек платит 75 процентов от своей пенсии, остальное доплачивает государство.

Перед тем как учреждение будет включено в реестр, оно проходит проверку. Пансионат со всех сторон изучают сотрудники Роспотребнадзора, МЧС. Соответственно, включение в реестр должно являться для отрасли этакой маркой качества, показателем того, что учреждение действительно может оказывать социальные услуги пожилым людям.

Но по факту даже в таких учреждениях не все гладко. Так, в прошлом году, когда пансионаты стали проверять из-за вспышек коронавируса, выяснилось, например, что в доме престарелых в поселке Виллози постояльцы размещаются в пятиместных комнатах, хотя в такого рода учреждениях по социальным правилам в одном номере могут проживать максимум три человека. Подобная ситуация и в пансионате в Стрельне. При этом люди в одной комнате живут годами.

Но есть и другая сторона проблемы. Комфортный пансионат старики просто не потянут. Пример тому - история с пансионатом "Забота" в Верхней Максаковке под Сыктывкаром. Это учреждение открыли в 2015 году как дом престарелых европейского уровня: месяц пребывания в этом пансионате стоил 40-45 тысяч рублей. Правда, вскоре выяснилось, что в пансионате, рассчитанном на 50 постояльцев, проживают один-два человека. История кончилась тем, что предприятие признали банкротом, а здание передали государственному социально-оздоровительному центру.

- Проживание для тех, кто может обслуживать себя самостоятельно, стоит 1300-1500 рублей в сутки при трехместном размещении в зависимости от региона. Более низкая стоимость - повод задуматься о качестве услуг. Те, кому нужна помощь в гигиенических процедурах, приеме пищи, могут разместиться в доме престарелых за 1500-1900 рублей в сутки. Стоимость размещения для тех, кто требует интенсивного ухода, - 2300-2500 рублей в сутки, - говорит Юлия Шатова, директор сети частных пансионатов для пожилых людей.

Таким образом, месяц пребывания лежачего пациента в доме престарелых стоит около 70 тысяч рублей, и это нижняя планка. Казалось бы, для предпринимателей оптимальным решением будет попасть в реестр. Тогда и цены на услуги для граждан будут приемлемы, и бизнес свое получит.

По всей стране действует около 1,4 тысячи частных домов престарелых, зарегистрировано — 255

Но, как говорит Ольга Кондрашова, член Национальной ассоциации социального обслуживания, в реестр стремятся далеко не все. Это происходит не потому, что бизнес недобросовестный, а из-за того, что после всех переделок цены в учреждении могут взлететь до небес.

- Частные дома престарелых часто располагаются в жилых домах. Это основная проблема - найти помещение для данного вида деятельности. Действующие нормы санитарного и пожарного законодательства очень серьезные, что, безусловно, оправданно. Но исполнение этих требований требует серьезных вложений. С точки зрения окупаемости - это лет 15-20. При этом цена на оказываемые частными пансионатами услуги зависит от платежеспособного спроса, - отмечает эксперт.

Есть еще одна проблема - процедура устройства в дома престарелых по линии соцзащиты.

IT-специалист Дмитрий Суслопаров увез свою мать в частный дом престарелых, где она прожила несколько лет. Сам Дмитрий работал вахтовым методом и не мог обеспечить ей круглосуточный уход. Дмитрий признается: идея обратиться в пансионат по линии соцзащиты у него была, но все уперлось в сбор документов и признание человека нуждающимся в уходе в стационаре. Кроме того, в выбранном пансионате по квоте могло не оказаться мест. Поэтому Суслопаров и обратился в частное учреждение, где его мать сразу же приняли.

Очереди на поселение в дома престарелых являются одним из главных факторов, тормозящих развитие отрасли. По оценкам члена "Деловой России" в Петербурге Сергея Кузнецова, в целом по стране очередь составляет 13 тысяч человек. Причем ситуация усложняется тем, что в государственных стационарах 40 процентов мест отдается инвалидам, а доля пенсионеров, нуждающихся в круглосуточном уходе, растет. Отсюда и спрос на частные пансионаты.

Изменит ли ситуацию лицензирование? Эксперты считают, что да. Тогда добросовестным предпринимателям придется выйти из тени и, по крайней мере, госорганы узнают, в каких условиях там живут пенсионеры.

- В России рынок по уходу за пожилыми недостаточно зарегламентирован, в законодательстве полно лазеек, которые позволяют недобросовестным конкурентам открывать заведения сомнительного качества, - говорит Алена Афонина, исполнительный директор сети частных пансионатов для пожилых людей. - Пока не появятся законы, четко регламентирующие деятельность пансионатов для пожилых людей, пока не станет обязательной медицинская лицензия, мы будем регулярно наблюдать любителей половить рыбку в мутной воде и нажиться на тех, кому нужна самая уважительная и достойная забота.