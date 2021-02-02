Федеральные власти намерены перекрыть лазейку, позволяющую крупному промышленному бизнесу ускользать от компенсации экологического ущерба, накопленного за время работы промышленных предприятий. Минприроды РФ подготовило законопроект, который обязывает компании устранять последствия загрязнения окружающей среды от промышленных объектов в случаях их остановки, консервации и ликвидации. Исключить их из государственного реестра опасных производственных объектов можно будет только при наличии заключения Росприроднадзора о том, что данный объект уже не угрожает воде, земле и воздуху. Если он учтен в едином государственном реестре как единый недвижимый комплекс, то законопроект исключает возможность разделять его на отдельные здания, в том числе и при банкротстве.

Аналогичную ответственность предлагается наложить на юридические лица и индивидуальных предпринимателей при их банкротстве. А в Градостроительный кодекс власти планируют внести поправки, которые четко регламентируют жизненный цикл любого объекта капитального строительства, от его возведения до сноса.

- Предлагаемые поправки в законодательство позволят предотвращать появление новых объектов накопленного экологического вреда, - отметил Мурад Керимов, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ. - Это существенно снизит риски возникновения неблагоприятных экологических ситуаций.

В первую очередь реформа коснется компаний, производящих или хранящих токсичные химические вещества, черные и цветные металлы. Также она будет иметь прямое отношение к горнопромышленному комплексу, накапливающему огромное количество отходов. Это весьма актуально для Мурманской области, где действует семь крупных металлургических и горнодобывающих предприятий.

С каждым годом количество производимых ими отходов в Заполярье становится все больше, так как разрабатываемые на Кольском полуострове месторождения полезных ископаемых истощаются. По данным минприроды Мурманской области, в 2019 году образование отходов горнодобывающей и обрабатывающей промышленности увеличилось по сравнению с 2018 годом на 13 процентов и составило 259,5 миллиона тонн. При этом утилизировано и обезврежено 40,6 тысячи тонн отходов производства и потребления I-V классов опасности - на 55 процентов меньше, чем годом ранее. Всего в России накоплено более 31 миллиарда тонн твердых отходов горной промышленности, доля использования которых в качестве вторсырья не превышает 11 процентов. При этом экономической оценки накопленного экологического ущерба не проводится, так как методы для нее не разработаны.

Эксперты практически единогласно одобряют предлагаемый законопроект.

- Промышленные отходы выступают основным загрязнителем окружающей среды во всем мире, - отметила Ирина Мухина, сотрудник Российского государственного университета правосудия. - При этом крупный бизнес в своих декларациях о воздействии на окружающую среду зачастую предоставляет недостоверную информацию. Весьма сложно добиться реального наказания компаний, нарушающих экологическое законодательство. Чаще всего ими являются крупные корпорации или концерны, способные не только скрыть доказательства своих противоправных действий, но и давить на следствие и суд.

Кроме того, рекультивация территорий, на которых десятилетиями действовали заводы, электростанции, комбинаты или хранилища отходов, стоит очень дорого. Одно лишь их проектирование обойдется в сумму от десятков до сотен миллионов рублей, считает научный руководитель Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН Владимир Маслобоев. Стоимость же закрытия того или иного завода и приведения его территории в надлежащий вид может составлять миллиарды рублей.

Предлагаемые поправки в законодательство позволят предотвращать появление новых объектов накопленного экологического вреда

- В Мурманской области вообще нет серьезного опыта рекультивации промышленных территорий, - подчеркивает эксперт. - Когда говоришь с производственниками, например, о рекультивации хвостохранилища АНОФ-2, которое уже достигло проектного заполнения, они делают квадратные глаза. Слова "рекультивация" все боятся как черт ладана. Ее проектирование - дорогая, долгая и сложная процедура. Такой проект должен пройти оценку воздействия на окружающую среду, затем ряд экспертиз. Для всех горнопромышленных предприятий это очень чувствительный вопрос, подобных проектов они до сих пор не имеют.

Аналитики сходятся во мнении, что воплотить в жизнь предложенный закон - задача весьма сложная. Для этого необходимо создать четкий правовой механизм. Одно из предложений Ростехнадзора - доработать систему страхования ответственности, создав компенсационные или рекультивационные фонды, в том числе на этапе выдачи лицензии на добычу полезных ископаемых. Еще одна мера заключается в том, чтобы ввести прогрессивную шкалу взносов за экологический ущерб, зависящую от износа оборудования компаний.

Обсуждение законопроекта продолжается. Промышленники надеются, что в финансировании "уборки" примет участие и государство. На охрану природы в ближайшие три года из федерального бюджета будет выделена беспрецедентная сумма в один триллион рублей.

Прямая речь

Анатолий Шевчук, руководитель отделения Совета по изучению производительных сил ВАВТ Минэкономразвития РФ:

- В Арктике выделяется четыре основных очага экологической напряженности. Это Мурманская область (10 процентов от суммарного выброса загрязняющих веществ), Норильская агломерация (более 30 процентов), районы освоения нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири (более 30 процентов) и Архангельская область (высокая степень загрязнения специфическими веществами). Реализуя крупные инфраструктурные проекты в высоких широтах, необходимо заранее выявлять и просчитывать их последствия для северной природы, которые могут проявиться через 10, 20 и 30 лет.