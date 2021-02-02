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02.02.2021 15:32

Откуда дровишки?..

Рослесинфорг подвел первые итоги государственной инвентаризации лесов
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 20(8371)
Лесные запасы регионов Северо-Запада, как и всей страны, в действительности оказались гораздо богаче, чем в статистических документах. Таковы результаты первого цикла государственной инвентаризации лесов, итоги которого подвел Рослесинфорг.

Всего специалисты насчитали в СЗФО более 16 миллиардов кубометров древесины. При этом в государственном лесном реестре значилось только 10,2 миллиарда "кубов". Данные по большинству регионов оказались занижены на 50 и более процентов. Например, в Карелии лесов оказалось почти на 80 процентов больше, чем по документам, в Ленинградской области - на 67, в Архангельской - на 60.

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Лидером округа по лесным запасам стала Республика Коми - 4,5 миллиарда кубометров (пятое место по стране). За ней с небольшим отрывом следует Архангельская область (4,1 миллиарда), а замыкает тройку рекордсменов Вологодчина - 2,4 миллиарда "кубов".

Эксперты Рослесинфорга объясняют такие расхождения между реальными и официальными запасами древесины устаревшими данными лесоустройства, на которых базируется лесной реестр. Например, в Лешуконском районе Поморья, где сохранилась первозданная тайга, деревья считали еще в 1993 году, причем не самым точным методом аэрофотосъемки.

Государственная инвентаризация лесов проводится не дистанционно, а в полевых условиях, которые позволяют получить более достоверные данные, пояснили корреспонденту "РГ" в Рослесинфорге. Лес изучают на пробных площадях, которые определяются по породному составу, возрасту и условиям для роста деревьев. На участке отмеряют три окружности разной площади, расположенные внутри друг друга. В центре вбивают металлический стержень, который послужит ориентиром для измерений на втором этапе инвентаризации.

В Карелии лесов оказалось почти на 80 процентов больше, чем по документам, в Ленинградской области — на 67, в Архангельской — на 60

Затем специалисты тщательно исследуют все, что находится на этой территории: где растет каждое дерево, каковы у него диаметр ствола, высота и тип кроны. Кроме того, изучаются мхи, лишайники и травянистые растения, от которых тоже зависит состояние леса. В учет идут даже пни и валежник. В общей сложности используется более ста основных характеристик.

С таким подходом погрешность при определении запасов древесины не превышает одного процента.

Зачем нужен столь скрупулезный подсчет леса, понятно: точная экономическая оценка ресурсов позволит принимать грамотные решения по уменьшению или увеличению нормы заготовок, отмечают специалисты. Можно будет планировать использование конкретных участков: березняки больше подходят для производства бумаги и целлюлозы, а ельники и сосновые боры - источники деловой древесины.

Кроме того, строгий учет поможет в охране зеленых богатств.

Фото: iStock
В России создадут электронный лесной реестр

- Национальная система инвентаризации лесов - самый молодой вид лесоучетных работ в России, - подчеркнул директор Рослесинфорга Павел Чащин. - Ее главная цель - своевременно выявить и спрогнозировать развитие процессов, которые оказывают негативное воздействие на леса. Это позволит вовремя принять меры, не допускающие ухудшения их состояния.

Вместе с древесиной подсчитали и лесные запасы углерода. Больше всех в стране его накопили сибирские леса (13,8 миллиарда тонн), на втором месте - дальневосточные (10,8 миллиарда), а на третьем - северо-западные с 5,8 миллиарда.

Для чего считать углерод в тайге? Обширные российские леса играют важную роль в фиксации углекислого газа, к выбросам которого сегодня приковано особое внимание. По словам Павла Чащина, точная оценка запасов углерода позволяет определить место и значение лесов РФ в мировом экологическом пространстве. Подсчеты проводились в рамках международных обязательств, предусмотренных Парижским соглашением.

- Исследования лесных углеродных запасов ведутся довольно давно - примерно с девяностых годов, - поясняет старший научный сотрудник лаборатории биоресурсов и этнографии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики УрО РАН Елена Чуракова. - Это не что-то новое для науки, но можно предположить, что данный показатель важен для хозяйственной деятельности, ее адаптации к международной экологической повестке. Он может понадобиться для расчетов так называемого бюджета углерода. Есть прирост этого элемента - леса растут, фитомасса увеличивается. Но есть и потери, связанные, например, с пожарами. За этим балансом необходимо следить.

Как в регионах проходит тестирование системы ЛесЕГАИС

Чем больше в лесу углерода - тем лучше. В лидерах СЗФО по его содержанию - самые лесистые регионы: Коми, Поморье, Вологодская область. Но насколько точно подсчеты отражают реальную картину, зависит от их методики.

- Ель, растущая на Севере, по структуре ствола и плотности древесины сильно отличается от такой же ели в Подмосковье. В неблагоприятных условиях дерево растет медленно и накапливает больше углерода. Этот показатель зависит от региона, типа леса и других факторов. Поэтому методика очень важна, - считает ученый.

Второй цикл инвентаризации лесов начнется уже в 2021 году и покажет динамику ежегодного поглощения углерода. Первые точные показатели будут получены по четырем субъектам - СЗФО среди них представляет Ленинградская область. Основные исследования пройдут на тех территориях, где леса меняются быстро и значительно.

P.S.

- На мой взгляд, столь большая разница между данными лесного реестра и инвентаризации по запасам древесины требует отдельного изучения, - полагает Елена Чуракова. - Неужели только устаревшая информация стала причиной расхождений в 60-80 процентов? В регионах работают высококлассные специалисты Рослесинфорга с большим опытом, научные организации. Ход роста пород в разных условиях по регионам хорошо изучен. Спрогнозировать прирост запаса древесины даже для территорий со "старым" лесоустройством - не проблема.

Возможно, неучтенными оказались так называемые сельские леса и 20-25-летние молодняки на бывших землях сельхозназначения. В лесном реестре их могло не быть. Если такие леса учли в ходе инвентаризации, это могло дать резкий прирост.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область СЗФО Карелия СЗФО Ленинградская область

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