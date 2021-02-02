Музей изобразительных искусств Карелии предложил "усыновлять картины"

Музей изобразительных искусств Республики Карелия объявил проект "Усынови картину". Каждый желающий может выбрать полотно и оплатить стоимость оформления его в раму.

Сейчас для "усыновления" предлагаются работы известного карельского художника, непревзойденного мастера акварели Александра Харитонова. Потом их можно будет увидеть на выставке, посвященной памяти живописца.

Кроме Александра Харитонова, предлагаются и другие работы отечественных художников.

В музее добавили, что при экспонировании картины на ней будет размещена персональная этикетка с указанием имени "усыновителя". Его данные также войдут в Книгу Благодарения музея.

Картины, которые отобраны для участия в проекте "Усынови картину", можно посмотреть на сайте Музея изобразительных искусств Карелии.