Уникальное дело неспешно слушалось много месяцев в суде города Чудово, что в Новгородской области. Там через частный участок семьи с маленьким ребенком местные деятели просто проложили трубы для отопления жилых домов. Подчеркнем - садовый участок и жилой дом на нем совершенно законно уже не одно десятилетие принадлежат семье. Но права законопослушных граждан защищать местный суд не стал и в иске отказал. С какими аргументами - не ясно: решения истцы пока на руки не получили.

"Полностью уничтожены две яблони и две сливы, вишня, кусты смородины. Были грядки, но теперь по ним проходит теплотрасса", - рассказывает жительница Чудово Ирина Дмитриева. Эти же слова она повторила в суде: семья Дмитриевой пытается заставить тепловую компанию "Новгородская" и администрацию района убрать трубы с их участка. В ответ ей предлагает суд самим предоставить схему возможного расположения теплотрассы.

Владеть, но не пользоваться

Ирина Дмитриева получила участок в Базовском переулке почти 30 лет назад. К тому времени теплотрасса уже существовала, но проходила вдоль забора. Это подтверждают показания свидетелей и данные фотосъемки 1990-х годов. "Трубы шли между канавой и забором, мы никогда не заходили на участок, когда искали прорывы", - рассказывает Сергей Григорьев, с 2003 по 2011 год обслуживавший котельную, от которой идут злополучные трубы.

В суде не удалось установить, по какой причине их перенесли на участок Дмитриевых. Документов на этот счет нет. По словам Ирины Валерьевны, однажды она пришла с работы и увидела, что на ее частной территории идут работы. И было это пятнадцать лет назад. "Подошла к прорабам, и они мне сообщили, что теплотрасса переносится, - рассказывает женщина. - Они переставляли стойки, на которые потом перекладывали трубы".

Сначала хозяйка участка обратилась в администрацию Чудовского муниципального района, там пообещали все выяснить. А 1 декабря 2020 года, пока шел суд, на участок Дмитриевых был установлен публичный сервитут площадью 515 квадратных метров на 49 лет. Само распоряжение вышло с ошибкой в кадастровом номере, которую потом пришлось исправлять новым постановлением. Но самое интересное - администрация района признается, что не уверена в законности размещения тепловых сетей. "Установление законности расположения тепловых сетей на земельном участке не относится к полномочиям администрации Чудовского муниципального района", - сказано в ответе от 24 июля 2020 года на обращение сыновей Дмитриевой, которые сейчас являются собственниками участка. А в ответе от 24 ноября уже сказано, что "основания для отказа в установлении публичного сервитута на часть принадлежащего вам земельного участка в пользу ООО "ТК "Новгородская" отсутствуют".

При этом положение закона о том, что установление публичного сервитута не осуществляется, если оно приведет к невозможности или существенным затруднениям в использовании земельного участка в соответствии с разрешенными видами, власти не учли. А ведь "Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей" не только предусматривают установление охранной зоны не менее трех метров в каждую сторону, но и запрещают устройство заборов, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников в охранной зоне. То есть Дмитриевы не могут разбить в этой части участка ни сад, ни огород. Кроме того, трубы перекрывают один из двух въездов на участок и мешают доступу к системе автономной канализации дома. "Из наших 15 соток мы можем использовать едва ли пять", - говорит Тарас Дмитриев.

Подключить и исключить

Сначала Ирина и ее сыновья Тарас и Владимир предлагали коммунальщикам решить дело миром. Мол, мы понимаем, что многоквартирные дома нужно отапливать. Так что пусть трубы остаются, а вы подключите нас к центральному отоплению. Но в этом им отказал.

"Наш дом площадью 56 квадратных метров, так что ежемесячные суммы были бы копеечные, а цена подключения не превысила бы 100 тысяч рублей, там всего-то 8-10 метров расстояние, - рассказывают они. - Но нам не пошли навстречу".

По мнению адвоката Андрея Орлова, оптимальным решением стало бы признание теплотрассы самовольной постройкой и ее снос. "ТК "Новгородская" ссылается на то, что трубы были проложены до 1995 года, то есть до вступления в силу Земельного кодекса РФ, поэтому так поступить нельзя, - рассказывает адвокат. - Однако в соответствии с судебной практикой для доказывания законности постройки необходимо представить в суд ее проект. Нам его не показывают, но есть подозрения, что по проекту сеть должна проходить в другом месте. В Росреестр на учет часть тепловой сети, проходящей по участку Дмитриевых, была поставлена по факту, то есть без предоставления документов, подтверждающих дату устройства сети на участке и техническое обоснование".

Нарисуем - будем жить

Самый главный вопрос, на который решил не отвечать суд: кто должен все исправить? Теплотрасса перенесена в 2006 году. Часть сети, проходящая по участку Дмитриевых, стоит на кадастровом учете с 2013 года. При этом участок, по всем правилам внесенный на учет в Росреестр в том же году, значится без обременений. А выписка из ЕГРН, полученная в октябре прошлого года, содержит информацию о том, что выявлено нарушение, а именно самовольное занятие земельного участка ответчиком с указанием протяженности расстояний.

При предоставлении участка Дмитриевым никаких обременений и указаний о нахождении на земельном участке теплотрассы указано и зарегистрировано не было. "Мы сеть не возводили и не являемся ее собственниками", - заявляют представители ответчика ООО "ТК "Новгородская".

По словам Анны Смуровой, которая выступает в суде от имени компании, сети находятся у них в аренде, а принадлежат ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис". С ними Дмитриева пыталась судиться в 2007 году, но тогда ее заявление было оставлено без движения как оформленное с нарушениями. Сейчас унитарное предприятие проходит процедуру банкротства, и его сети переданы на баланс ТК "Новгородская".

Дмитриевы решение суда будут обжаловать. Редакция будет следить за этим делом.

Прямая речь

Константин Скловский, доктор юридических наук, профессор-исследователь факультета права НИУ ВШЭ, адвокат:

Конституция признает равенство всех форм собственности - частной, муниципальной, государственной. Однако особенности нашего как экономического, так и политического уклада проявляются в том, что государственные органы имеют преимущества. Выступая как органы управления и будучи тесно связаны с законодательными органами, притом что реальное разделение властей нами далеко не достигнуто, они выступают еще и как собственники государственного имущества, которое в общей структуре собственности, особенно в части недвижимости, преобладает.

Одним из наиболее серьезных юридических и практических ограничений прав частной собственности является изъятие участков для публичных нужд. Но помимо изъятия ограничение права на участок имеет форму так называемого публичного сервитута - использования частного участка для общественных (публичных) нужд. Публичный сервитут выходит за рамки сервитута, который традиционно связан с соседскими отношениями и предусмотрен Гражданским кодексом РФ. И в отличие от сервитута по ГК РФ и даже в отличие от изъятия участка для публичных нужд в данном случае преобладают административные механизмы.

Публичный сервитут устанавливается административным актом в случаях, когда без изъятия участка часть его используется для прокладки линейных объектов - электросетей, тепловых и водопроводных сетей, сетей линий связи, газопроводов. Собственник, пострадавший от установления публичного сервитута, может требовать лишь установления соразмерной платы. Однако только технологической необходимости недостаточно для установления публичного сервитута. Приобретая участок, человек исходит из того, что земля свободна от сетей и сооружений, и это необходимо учитывать. Поэтому нужно еще обосновать и юридическую необходимость. Например, в соответствии со статьей 39.39 ЗК РФ большинство публичных сервитутов не могут быть установлены, кроме как в случаях подключения (технологического присоединения) зданий, сооружений, расположенных в границах элемента планировочной структуры, в границах которого находятся такие земельные участки, к сетям инженерно-технического обеспечения, а также эксплуатации или реконструкции. В этих двух случаях при приобретении участка можно как-то предвидеть, что уже есть ограничения в фактическом использовании участка или такие ограничения могут возникнуть. Есть еще и третий вариант - размещение инженерных сооружений, которые переносятся с земельных участков, изымаемых для государственных или муниципальных нужд, но здесь публичный сервитут связывается с более масштабным решением об изъятии земельных участков, частью которого выступает вопрос о публичном сервитуте.

Ситуация с публичными сервитутами, на мой взгляд, не может считаться удовлетворительно решенной и нуждается в широком общественном обсуждении.