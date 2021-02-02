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Рубрика: Происшествия

На Вологодчине пятилетний ребенок остался сиротой после ДТП с фурой

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба УМВД по Вологодской области Фото: Пресс-служба УМВД по Вологодской области
Фото: Пресс-служба УМВД по Вологодской области

В Бабушкинском районе Вологодской области в ДТП погибли родители пятилетнего мальчика. За жизнь ребенка, который находился на заднем сидении легкового автомобиля, борются врачи.

Фото: vesti.ru
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Авария произошла на 151-м километре автодороги Тотьма - Никольск. Как сообщают в пресс-службе УМВД по Вологодской области, по предварительным данным, водитель КамАЗа, 1957 года рождения, при повороте не предоставил преимущество движущемуся по встречной полосе легковому автомобилю. Грузовик буквально подмял под себя "легковушку".

Погибли супруги - 34 и 32 лет. Пятилетний мальчик с травмами доставлен в Тотемскую центральную районную больницу.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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