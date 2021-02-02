На Вологодчине пятилетний ребенок остался сиротой после ДТП с фурой

В Бабушкинском районе Вологодской области в ДТП погибли родители пятилетнего мальчика. За жизнь ребенка, который находился на заднем сидении легкового автомобиля, борются врачи.

Авария произошла на 151-м километре автодороги Тотьма - Никольск. Как сообщают в пресс-службе УМВД по Вологодской области, по предварительным данным, водитель КамАЗа, 1957 года рождения, при повороте не предоставил преимущество движущемуся по встречной полосе легковому автомобилю. Грузовик буквально подмял под себя "легковушку".

Погибли супруги - 34 и 32 лет. Пятилетний мальчик с травмами доставлен в Тотемскую центральную районную больницу.