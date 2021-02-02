В чем причина нарастания "потребительского экстремизма"?

В центре Петербурга закрыли очередное кафе после жалоб соседей. На кафе пожаловались местные жители. После проверки там были выявлены нарушения санитарных норм при приготовлении еды, неисправность вентиляции и многое другое. Сейчас работа заведения приостановлена на 45 суток.

В целом это всего лишь один случай, который меркнет на фоне той войны, которую ведут рестораторы с жителями улицы Рубинштейна в Петербурге. Однако кто прав, а кто виноват? Часто подобные действия называют потребительским эстремизмом, так ли это?

Чаще всего это не так. Жалобы жильцов - это следствие нарушения законов, в том числе добропорядочного соседства, говорит Дмитрий Щегельский, президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости, который предлагает обратить внимание на то, что те кафе, которые следят за посетителями и работой собственного персонала, работают долго и счастливо.

Но хотят ли стороны договориться? Именно в ответе на этот вопрос начинается различие между адептами потребительского экстремизма и обычными законопослушными гражданами, уверен Константин Панарин, директор по работе с клиентами Компании развития общественных связей. Первые не заинтересованы в переговорах и сразу начинают писать жалобы в соответствующие органы власти. Добиваясь тем самым своей выгоды, то есть закрытия ресторана или кафе, но не по причине нарушения норм (это просто повод), а по иным соображениям (не нравится кухня, публика, дизайн интерьера).

Обычные же жители сначала попробуют поговорить с владельцами заведений, чтобы они без всяких жалоб устранили имеющиеся нарушения. И если договориться не удастся, то в таком случае они оставляют за собой право обращаться в органы власти.

Поэтому главное, что должны сделать рестораторы, - быть на связи с наиболее активными жителями дома и своевременно реагировать на их жалобы и замечания, если они объективны, полагает Панарин. И искать компромиссы, не доводить дело до официальных жалоб, оперативно выполняя предписанные требования.

Что касается кафе, то причиной жалоб, уверен Владислав Варшавский, управляющий партнер ЮФ "Варшавский и партнеры", часто является их расположение на первых этажах домов. Само по себе существующее регулирование этого не запрещает. Однако не учитывается ряд городских особенностей. Есть целый ряд районов, в которых плотность размещения точек общепита запредельная, полагает эксперт и уверяет: однозначного решения часто возникающих конфликтов между жильцами домов и расположенных в таких домах кафе нет.

- Я бы предложил городским властям проработать вариант, например, с расселением квартир в тех домах в центре Санкт-Петербурга, где размещено большое количество кафе, баров, и которые являются своего рода визитной карточкой города, - рассуждает Варшавский.

Есть и более "простой" вариант - много лет в городе идет безуспешное обсуждение реконструкции Апраксина двора, чем это не место для будущего ресторанного кластера города?

Сейчас же очень часто сторонам договориться не удается, делится опытом ресторатор Сергей Янченко.

- В моей практике встречались факты вымогательства у ресторанов соседями, которые находятся выше этажом. Даже в том случае, если им реально ничего не мешает. Одному такому соседу могут платить от 30 000 рублей в месяц и выше. Это я, собственно, и считаю потребительским экстремизмом и вымогательством. Также есть случаи, когда собственники жилых помещений просят отправить их на выходные, когда в кафе мероприятия, в "тихий" отель или обеспечить бесплатное питание в ресторане. "Размер" шантажа зависит от степени жадности таких соседей, сетует эксперт.

Жалобы жильцов - это следствие нарушения законов, в том числе добропорядочного соседства

Однако бизнесу выгодно работать по правилам, но государство должно провести консультации с представителями ресторанных экспертов, настаивает Янченко и предлагает совместно обсудить введение норм и стандартов обслуживания. В том числе принять решение, в чью зону ответственности входит территория возле ресторанов или кафе и повышенный шум на ней. Зачастую рестораны не могут осуществлять контроль за проходящими мимо людьми, тем более если это улица с большим количеством общественных заведений.

Кстати, ввиду того что за нарушение режима тишины установлено наказание в виде штрафа, закрыть кафе из-за превышения уровня шума невозможно, поясняет Артем Усов, специалист юридической компании "Хелп Консалтинг". Общественное заведение в данном случае, скорее, закроется из-за большого количества штрафов, так как их размер может превышать прибыль за месяц. Если исходить из вышеизложенного, на наш взгляд, не может быть "золотой середины" между шумными заведениями и соблюдением режима тишины вблизи жилых домов. Компромисс между жильцами и владельцами кафе невозможен, так как поводом для возбуждения дела может быть не только сообщение гражданина о шуме во дворе. Компетентные органы государства уполномочены самостоятельно обнаруживать события административного правонарушения и привлекать виновных к ответственности. Поэтому вне зависимости от желания граждан ближайших домов нарушителей режима тишины ждет штраф.

Кстати

В законодательных актах РФ понятия "потребительский экстремизм" нет, - уверяет Ольга Сулим, адвокат, представитель коллегии адвокатов "Сулим и партнеры". При этом потребительским экстремизмом можно считать корыстные действия потребителей товаров и услуг, реализуемые с целью получения определенной выгоды и дохода путем манипулирования законодательством о своих правах (в частности, речь про Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"). Ключевое здесь - корыстные действия с целью получения выгоды и дохода, наглядно демонстрирующие противоправность такого поведения. К данному выводу также можно прийти, ознакомившись со ст. 10 ГК РФ и ст. 159 УК РФ. К тому же законодатель в п. 3 ст. 10 ГК РФ прямо установил необходимость разумности действий и добросовестности потребителей.