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02.02.2021 17:02

Десятина - стройке

В Поморье аварийное жилье расселят по-новому
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 20(8371)
В Архангельской области разработали новый механизм расселения аварийного жилья с помощью масштабных инвестпроектов. Такой статус смогут получить комплексные проекты по строительству жилых домов и объектов соцкультбыта - при условии, что инвестор безвозмездно передаст региону десять процентов новой жилплощади. У этих квартир будет строго целевое назначение: в них поселятся бывшие обитатели "аварийки" и дети-сироты.

Ветхого жилфонда в Поморье настолько много, что его не успевают расселять. Более 52 тысяч человек живут в аварийных домах. Кроме того, в регионе насчитывается около 2300 детей-сирот, которым также нужно предоставить благоустроенное жилье. Социальных домов, которые строятся по программам переселения, не хватает на всех нуждающихся. Поэтому приходится искать новые варианты решения проблемы.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
У жильцов аварийных домов появились новые возможности для комфортной жизни

- Количество домов, которые признаются непригодными для проживания, в области существенно превосходит темпы строительства новых. И это несмотря на то, что все плановые показатели по вводу жилья в 2020 году мы выполнили в полном объеме и с увеличением на 20 процентов по отношению к предыдущему периоду, - отметил глава региона Александр Цыбульский.

Предполагается, что новый механизм принесет области по четыре тысячи квадратных метров жилья с каждого масштабного инвестпроекта в Архангельске и Северодвинске. Это десятая часть от общей площади стройки, которая в этих городах должна составлять не менее 40 тысяч "квадратов". Для других муниципальных образований требований по площади нет. Социально-культурные и коммунально-бытовые объекты, возведенные по проекту, надо будет также передать в государственную или муниципальную собственность.

Взамен застройщик получит все меры господдержки, предусмотренные для масштабных инвестпроектов. Самая привлекательная из них - предоставление земельного участка под стройку без проведения торгов.

Застройщик сможет получить землю без торгов

Представители строительной отрасли региона взвешивают все плюсы и минусы новой схемы. По мнению председателя общественного совета при областном министерстве архитектуры и строительства, руководителя профильных предприятий Григория Тарасулова, планка в 40 тысяч квадратных метров очень высока. По его словам, это половина всех годовых строек Архангельска, площадь которых составляет порядка 80 тысяч "квадратов".

Однако статистика в целом по региону выдает гораздо более внушительные цифры: по данным областного правительства, сейчас в Поморье строится 118 домов общей площадью 618 тысяч квадратных метров. Более половины из них в 2021 году необходимо ввести в эксплуатацию.

Беспокоит строителей и такой момент: по нормативному проектированию жилые дома не должны превышать 40 процентов от всей территории комплексной застройки. Это значит, что для масштабного инвестпроекта понадобится очень большой участок, а найти такой в главных городах области будет непросто. И вряд ли он будет совсем свободным - на нем наверняка обнаружится ветхое жилье, которое также придется сносить и расселять.

Все замечания представителей отрасли обещают учесть при рассмотрении законопроекта в областном парламенте. Разработчики отмечают, что его цель - не только расселить аварийное жилье, но и дать строительной отрасли стимул для развития.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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