В России выявили 77 мутаций коронавируса

В России обнаружено более 77 различных генетических мутаций коронавируса, тем не менее, у 55 процентов граждан, перенесших COVID-19, был выявлен один и тот же штамм, об этом сообщает НИИ гриппа имени Смородинцева со ссылкой на результаты масштабного исследования по секвенированию генома коварного вируса.

Специалисты изучили 1547 полных геномов вирусов SARS-CoV-2, исследование проводили в 56 регионах страны. Ученые выяснили, что 55 процентов россиян переболевших коронавирусной инфекцией, столкнулись с генетическим клайдом GR. Генетическая линия, которая была сформирована этим клайдом, появилась в конце февраля прошлого года и с тех принципиально не изменялась.

В частности, исследователи говорят, что большинство проанализированных геномов не более чем на 25 нуклеотидов отличались от того самого вируса, который в прошлом году пришел из Китая. Тем не менее, в стране зафиксировано свыше 77 генетических линий, появившихся на основе той, основной линии. Но, как отмечают ученые, в большинстве случаев это единичные случаи заболевания, не имеющие широкого распространения.

Знаменитый штамм коронавируса из Великобритании в России был зафиксирован один раз и имел завозную природу. Случаев его распространения внутри страны не зафиксировано. Точно также не встречалось в стране штаммов из Бразилии, ЮАР и Соединенных штатов Америки.

Исследователи пришли к выводу, что возбудитель COVID-19 меняется довольно медленно.