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02.02.2021 17:44
Рубрика: Культура

Цой гуляет с Биллом

Выставка Герои рока - в Строгановском дворце
Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Строгановском дворце Русского музея открылась выставка "Ленинградский рок-клуб в фотографиях. К 40-летнему юбилею". Известно, что рок-клуб появился в начале 1981-го. Герои его давно стали легендарными: Цой и "Кино", Шевчук и "ДДТ", Гребенщиков и "Аквариум", Кинчев и "Алиса", Курехин и "Поп-механика", Гаркуша и "АукцЫон", Майк Науменко и "Зоопарк", "совесть русского рока" Александр Башлачев.
Черно-белые фотографии рассказывают о "золотом" десятилетии Ленинградского рок-клуба Фото: Татьяна Горд /Русский музей Черно-белые фотографии рассказывают о "золотом" десятилетии Ленинградского рок-клуба Фото: Татьяна Горд /Русский музей
Черно-белые фотографии рассказывают о "золотом" десятилетии Ленинградского рок-клуба Фото: Татьяна Горд /Русский музей

На выставке представлено первое, "золотое" десятилетие рок-клуба в черно-белых, в основном, снимках. Фотографы дружили с музыкантами, поэтому выставка получилась очень личной. Музыканты на сцене, в гримерках, на квартирниках. Тут и Виктор Цой на прогулке со своим псом Биллом (1985). И свадьба американки, певицы Джоанны Стингрей и гитариста Юрия Каспаряна, рядом - вся группа "Кино" (1987). И Сергей Курехин с курсантами на крейсере "Аврора" (1991).

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Среди экспонатов - гитара Takamine, которую предоставил для выставки Борис Гребенщиков. И табличка "Улица Рубинштейна, 13", когда-то висевшая на здании рок-клуба. И несколько номеров самиздатовского журнала "Рокси".

В официальном поле рок-журналистики в СССР не было, вот и появился самодеятельный журнал, организовал его Геннадий Зайцев, ставший впоследствии первым президентом Ленинградского рок-клуба. На пишущей машинке печатали статьи, вклеивали фотографии, сшивали страницы, раскрашивали карандашами.

Среди экспонатов и афиши концертов, проходивших во дворцах культуры, многих из которых давно уже нет.

На вернисаж пришел художник Дмитрий Шагин, один из основателей творческой группы "Митьки". Выставлены виниловые пластинки 1980-х из его коллекции - с автографами. Тут и настоящий раритет: альбом Red Wave, вышедший в 1986 году в Калифорнии по инициативе Джоанны Стингрей, первый официальный релиз рок-музыки СССР на Западе, четыре группы: "Аквариум", "Кино", "Алиса", "Странные игры". На обложке - фото музыкантов на фоне храма Спаса на Крови. А вот еще редкость: четыре альбома 1991 года, выпущенные к 10-летнему юбилею рок-клуба, где перечислены все составы ленинградских групп того времени.

На выставке представлен и небезызвестный шагинский "Памятник неизвестному рок-музыканту, 1990-е". После этой выставки "памятник" отправится на следующую, в Череповец, на родину Башлачева, с которым Шагин дружил.

"Я не считаю, что надо делать огромные памятники, мой - маленького размера, - поясняет Шагин. - Я долго думал, каким должен быть, скажем, памятник Цою или Майку Науменко? И решил посвятить его всем рок-музыкантам. Купил у бабушки на барахолке рядом с Владимирским собором пластмассового солдатика с отломанной гранатой в руке. Мне понравились его поза, движение - можно предположить, как будто он взмахнул рукой, в которой медиатор. Потом я нашел старую открывашку для бутылок в форме гитары, соединил их, получился "реди-мейд", творческая удача".

Фотограф Андрей "Вилли" Усов вспоминает былые дни. Пока одни на открытии слушали его, другие смотрели на экране фрагменты съемок документальной ленты Алексея Учителя "Рок" - ей уже больше трех десятков лет. Время бежит… А выставка продлится до 10 мая.

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