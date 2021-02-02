В СЗФО стартовала подготовка к новому туристическому сезону

Регионы Северо-Запада, еще не завершив зимнего туристического сезона, готовятся к летнему наплыву путешественников. Одни делают ставку на продвижение своих турпродуктов на внутреннем рынке, другие - на развитие инфраструктуры. Кроме того, местные власти разрабатывают новые меры поддержки индустрии гостеприимства.

В Калининградской области пик турпотока в прошлом году пришелся на июль и август. Отели, дома отдыха и апартаменты в приморских муниципалитетах были заполнены практически на сто процентов. Чтобы пообедать в ресторане на побережье, бронировать столик приходилось за несколько дней (альтернативный вариант - постоять один-два часа в "живой" очереди). Выстраивались очереди и к кабинкам для переодевания.

В текущем году пик турпотока, как и в 2020-м, ожидается во второй половине лета. Чтобы пройти этот период без репутационных потерь, регион решил акцентировать внимание на обустройстве старых и развитии новых маршрутов. В планах - точечная реализация инфраструктурных проектов: от установки знаков туристской навигации до строительства парковок для автобусов с модульными туалетами.

- В 2020 году в основных местах отдыха стала очевидной проблема перегрузки и нехватки туристской инфраструктуры, - комментирует ситуацию заместитель министра по культуре и туризму Калининградской области Денис Миронюк. - В первую очередь это касается приморских городов, для которых характерен пляжный вид отдыха. Не менее важным является вопрос распределения потока на новые объекты туристического притяжения и обустройство мест отдыха в других (не приморских) муниципалитетах.

Новый туристический кластер, к примеру, создается на востоке области в городе Неман. Там работает популярная у путешественников крафтовая сыроварня, производящая сыры по старинным рецептам. Кроме того, местные жители, краеведы и предприниматели восстанавливают историческую туристическую тропу Даубас. А локомотивом неманского кластера станет тевтонский замок Рагнит, в котором в перспективе ближайших трех лет откроются музей и отель.

При поддержке Ростуризма на калининградский рынок уже зашли крупные федеральные туроператоры с чартерными программами. В основном они ориентированы на эконом-сегмент с проживанием в двухзвездочных и трехзвездочных отелях. Продолжили свою работу и все 50 калининградских туроператоров, состоящих в федеральном реестре. Компании, которые специализировались на автобусных турах в страны Европы, смогли переориентироваться на внутренний рынок.

Северная столица работает над новыми маршрутами для российских и международных туристов. Среди них - масштабная программа "Новая культурная и туристская география Санкт-Петербурга", аккумулирующая классические и новые музейные маршруты, гастрономические события, ресурсы современных креативных пространств и многое другое. Кроме того, город участвует в развитии программы "Серебряное ожерелье России" в качестве трэвел-хаба.

Чтобы поддержать индустрию гостеприимства в 2021 году, в Санкт-Петербурге разработали пакет мер поддержки. Гостиницы, санаторно-курортные организации, туркомпании и транспортные организации, осуществляющие автобусные перевозки на регулярной или заказной основе, на два года освободили от основных региональных налогов. Вместе с займами, выделенными в конце 2020 года, общий объем финансовой помощи оценивается примерно в четыре миллиарда рублей.

- Главным и важнейшим для города условием получения льгот является сохранение занятости и профессиональных кадров в туристической сфере, - подчеркивает председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

Новые меры поддержки игроков туристического рынка утвердили и в Вологодской области. Компаниям, которые организуют туры на территории региона, компенсируют расходы, понесенные в прошлом году. В январе стартовал прием заявок - документы необходимо подать в областной департамент культуры и туризма до 1 марта.

Прямая речь

Зарина Догузова, руководитель Ростуризма:

- В 2020 году мы боролись за выживание отрасли, сформировав целый комплекс антикризисных мер - от льготных кредитов, субсидий и грантов МСП до включения предприятий гостиничной сферы в перечень системообразующих организаций страны и, конечно, программы "туристического кешбэка". Однако помимо федеральных инструментов очень важны региональные меры поддержки.