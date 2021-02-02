В Вологодской области парламентарии узаконили понятия "ремесленник" и "ремесленная деятельность". В перспективе это позволит освободить мастеров, изготавливающих штучные изделия вручную или на небольших станках, от необходимости маркировать продукцию. Однако пока послабления касаются только обуви. Чтобы распространить их на одежду ручной работы и другой хендмейд, необходимы изменения в федеральном законодательстве.

Система обязательной маркировки, призванная бороться с контрафактом, начала работать в нашей стране в 2016 году. Сначала без специальных QR-кодов нельзя было продавать только меховые изделия. В 2019-2020 годах ряды маркированных товаров пополнили лекарства, табачная продукция, обувь, фотоаппараты, шины и покрышки, духи и туалетная вода. А в начале текущего года стала обязательной маркировка одежды и тканевых изделий.

Входной билет в систему стоит недешево. Нужно купить компьютер и принтер с определенными характеристиками, онлайн-кассу, умеющую работать с кодами и поддерживающую 2D-сканер, заключить договор с оператором электронного документооборота, сертифицировать каждый вид продукции. Не обойтись без программиста, который будет обслуживать новое программное обеспечение.

В общей сложности набегает несколько сотен тысяч рублей. К единовременным вложениям каждый год будет добавляться зарплата IT-специалиста. Даже промышленные предприятия оценили затраты как существенные. А для ремесленников, работающих в одиночку или семьями, они и вовсе оказались неподъемными.

- Благо вологодским предпринимателям регион компенсирует затраты на сертификаты, - отмечает создатель небольшого семейного кооператива из деревни Марфино Андрей Зимин. - Это позволяет экономить 60-70 тысяч рублей на каждом виде продукции. Но как быть с остальными расходами? Причем я сейчас говорю не только о финансовых, но и о временных ресурсах. Ремесленники не работают в формате конвейера, мы производим индивидуальные изделия, каждое из которых надо регистрировать вручную на трех сайтах. Мне придется либо не спать по ночам, либо нанять человека исключительно для регистрации. Есть и еще одна сторона проблемы. Различные магазины, которые не специализируются на продаже обуви, после ввода обязательной маркировки отказались от торговли обувными изделиями. К примеру, сувенирным магазинам проще исключить наши войлочные тапочки и валенки из ассортимента, чем закупать специальное считывающее оборудование, подвергать себя регулярным проверкам. Да еще и отказываться от привычного налогового режима, ведь владельцы патентов не могут реализовывать маркированную продукцию.

Ремесленники не работают в формате конвейера, производят индивидуальные изделия, каждое нужно регистрировать вручную на трех сайтах

В Вологодской области работают четыре ремесленных предприятия, которые производят обувь. Узнав о грядущей обязательной маркировке, они начали стучаться во все двери: написали обращения в Минэкономразвития РФ, в Госдуму РФ, попросили помощи у региона. При поддержке областных властей к проблеме удалось привлечь внимание на федеральном уровне.

В результате в прошлом году, спустя месяц после того, как обувь запретили продавать без QR-кодов, вышло новое распоряжение правительства РФ. Документ позволил регионам освобождать обувные товары, которые являются продуктами труда ремесленников, от обязательной маркировки.

Однако возникла другая преграда: в большинстве субъектов не закреплены сами понятия "ремесленная деятельность" и "ремесленник". А значит, воспользоваться федеральным послаблением они не могут.

Вологодским парламентариям удалось оперативно исправить ситуацию. В конце прошлого года они внесли необходимые изменения в региональное законодательство.

- Мы обсуждали, куда отнести ремесленников - к представителям бизнеса или к мастерам народных художественных промыслов, так как их деятельность регулируется разными законами. В ходе заседаний, круглых столов, совещаний пришли к выводу, что ремесленников стоит отнести именно к бизнесу, - комментирует ситуацию председатель комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко. - Поэтому мы закрепили понятия "ремесленник" и "ремесленная деятельность" именно в законе "О развитии малого и среднего предпринимательства в Вологодской области". Теперь правительство области сможет принять соответствующие нормативные акты.

Как пояснил Андрей Зимин, к ремесленникам на Вологодчине отнесли субъекты малого бизнеса и самозанятых граждан, которые занимаются одним из видов ремесленной деятельности. Сейчас перечень этих видов деятельности региональные власти обсуждают с бизнес-сообществом. В предварительный список вошли несколько десятков направлений: производство обуви, одежды, керамики, парфюмерии, ювелирных изделий, игрушек, ковка и литье металлов, столярные и плотничные работы и многое другое.

- На мой взгляд, принято абсолютно верное решение - "плясать" не от вида продукции, как это произошло с изделиями народных художественных промыслов, а от направления работы, - продолжает Андрей Зимин. - Областным властям не придется утверждать огромный список продуктов труда ремесленников, а потом по нашим просьбам постоянно его дополнять. Достаточно определиться с видами деятельности. Надеюсь, в ближайшее время их перечень утвердят и вологодских мастеров официально освободят от маркировки. Жаль, конечно, что федеральные законодатели сделали послабления только для производителей обуви, а не для всех ремесленников. Продолжим работать в этом направлении с областным Законодательным собранием. Кроме того, вологодским мастерам нужна помощь со сбытом продукции. Было бы замечательно, если бы в Вологде и других крупных муниципалитетах появились специальные вернисажи, где умельцы могли бы продавать свои изделия, общаться с покупателями, проводить мастер-классы. Пусть право работать там получат только люди, которые занимаются ремесленничеством официально, платят налоги в качестве субъектов малого бизнеса или самозанятых.

Эксперт утверждает: вернисажи дадут, помимо прочего, колоссальный образовательный и воспитательный эффект, ведь детям очень интересно смотреть, как производятся ремесленные изделия, пробовать самим делать что-то своими руками. Кроме того, ремесленничество - это актуальная возможность легально получить дополнительный доход. Статус самозанятого позволяет совмещать основную работу и ручной труд по вечерам и в выходные.

В перспективе от маркировки необходимо освободить все изделия ремесленников, развивает тему уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. Особенно актуален этот вопрос для мастериц, которые шьют блузки, постельное и кухонное белье - то есть товары, которые нельзя продавать без QR-кодов с 1 января 2021 года.

- С одной стороны, Псковской области необходимо изучить опыт вологодских коллег и воспользоваться уже существующими послаблениями для производителей обуви, утвержденными на федеральном уровне. Я планирую поднять в профильном комитете региональной администрации вопрос о закреплении правового статуса ремесленников в законодательстве Псковской области, - подчеркивает Аркадий Мурылев. - С другой стороны, список товаров, подлежащих маркировке, с каждым годом расширяется. Возможно, в будущем туда включат не только одежду и обувь, но и другие изделия, которые производят индивидуальные мастера и небольшие не конвейерные производства. К примеру, игрушки или посуду. Поэтому хотелось бы, чтобы на федеральном уровне утвердили исключения для всех продуктов труда ремесленников, а не для отдельных видов продукции.