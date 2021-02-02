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02.02.2021 18:46
Рубрика: Культура

В Выборге покажут графические произведения Сальвадора Дали

Текст: Светлана Мазурова (Ленинградская область)
6 февраля в Выборге открывается выставка "Сальвадор Дали. Тайнопись".
Фото: Татьяна Горд /Русский музей
В Русском музее открылась выставка "Ленинградский рок-клуб в фотографиях"

В арт-пространстве ТЦ Welcome будут представлены 60 оригинальных цветных графических произведений, собранных от частных коллекционеров и галерей Европы и Америки.

В состав экспозиции вошли литографии мэтра из серий "Кармен", "Приключения Алисы в Стране Чудес", "Далинианские лошади", а также иллюстрации к повести Педро де Аларкона "Треуголка" (или "Треугольная шляпа", вершина творчества испанского писателя), выполненные в технике ксилографии в 1958 году. Можно будет увидеть и знаменитый триптих "Трилогия любви" (1976).

Во время работы экспозиции планируется обширная культурная программа, лекции, перфомансы.

Выставка будет открыта до 28 марта.

Тем временем

Вместе с выставкой работ Дали зрители увидят две фотовыставки. Первая - экспозиция мастера архитектурной фотографии Андрея Мысько в двух частях: "Архитектура Выборга в эпоху модерна" и "Архитектура эры функционализма в Выборге". Она посвящена сооружениям в стиле модерн (или "финский национальный романтизм") рубежа XIX и XX веков и памятникам функционализма, расцвет которого пришелся на 1920-30-е годы. Вторая - экспозиция Виктора Станковского "На трамвае по Выборгу прошлого", иллюстрация к лекции известного выборжанина и книгоиздателя. Она покажет историю трамвайного движения в городе от его зарождения.

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