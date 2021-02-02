Как донские аграрии помогают развиваться сельским территориям

Расположенный на юго-западе Ростовской области Матвеево-Курганский район является одной из самых динамично развивающихся сельских территорий региона. Основу экономического процветания составляет растениеводство и производство мясомолочной продукции. При этом на местных предприятиях не забывают о социальной ответственности бизнеса и помогают благоустраивать малую родину.

Сергей Василенко: Наши инициативы находят понимание и поддержку у региональных и районных властей Фото: Из архива администрации Большекирсановского сельского поселения

- Эффективное решение задач комплексного благоустройства населенных пунктов невозможно без участия и поддержки руководителей базовых хозяйств, расположенных на территории Большекирсановского сельского поселения, - сказал глава администрации Сергей Василенко.

К примеру, 18 мая 2019 года в селе Кульбаково состоялось торжественное открытие футбольного стадиона. Впервые в истории района такой социально значимый объект был построен без привлечения бюджетных инвестиций. Средства на строительство комплекса - 14 миллионов рублей - выделены из бюджета одного из хозяйств района.

Также были выполнены земельные работы, установлена дренажная и оросительная система для содержания натурального газона. Для спортсменов построено здание с душевыми и удобными раздевалками.

- На торжественном открытии присутствовало около двух тысяч гостей, - рассказывает Сергей Иванович. - После разрезания красной ленточки состоялся концерт и шоу барабанщиков, а для детворы бесплатно работали различные аттракционы. В завершение праздника на новом поле прошел футбольный матч.

Другой точкой приложения усилий меценатов стал ремонт дорог в населенных пунктах. На хуторе Петрополье капитально отремонтирована дорога на улице Пудовкина, а в селе Кульбаково - заасфальтированы подъезд к центральному кладбищу и переулок Черемушки. Также выделяется техника для очистки лесополос от сухостоя, вывоза мусора и сорной травы.

Однако самым значимым праздником для местных жителей является День Победы, ведь здесь в годы Великой Отечественной войны проходила линия Миус-фронта. Недаром поселок Матвеев Курган носит почетное звание "Рубеж воинской доблести". А в маленьких хуторах празднуют дни освобождения от фашистской оккупации. Для хутора Большая Кирсановка это 30 августа 1943 года.

- Память о войне - это наша совесть, наша история, которая написана кровью. У нас отремонтированы все памятники, мемориалы и братские могилы павших советских солдат. В сентябре на хуторе Петрополье состоялось торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Павлу Пудовкину, а на хуторе Большая Кирсановка - Василию Хайло, - рассказал Сергей Василенко.

Сейчас готовится проектно-сметная документация на капитальный ремонт памятников воинам Великой Отечественной войны на общую сумму более трех миллионов рублей.

Особое внимание местные власти уделяют детским садам, школам и благоустройству территорий. Так, в Кульбатовской средней школе появилась новая столовая и многофункциональная спортплощадка, в Большекирсановской школе - реконструирован спортзал, а детские сады оборудованы системами видеонаблюдения. На хуторах Иваново-Ясиновка, Криничный и Петрополье обновляются элементы детских игровых площадок.

Из бюджета района профинансирован не только ямочный ремонт дорог и улиц, но и строительство моста через реку Миус, автодороги село Кульбаково - хутор Иваново-Ясиновка и многие другие объекты.

- Нужно отметить, что наши инициативы находят понимание и поддержку у региональных и районных властей. К примеру, в прошлом году на ремонт памятника в Кульбаково из областного бюджета было выделено 2,5 миллиона рублей. Так же конструктивно решаются другие вопросы создания комфортной среды, - подчеркнул Сергей Василенко.

Справка

Матвеево-Курганский район, общая площадь которого составляет более 170 тысяч гектаров, основан в 1923 году. Здесь проживает более 41 тысячи человек. В районе работает один из лучших в Ростовской области социально-реабилитационных отделений Центра социального обслуживания для круглосуточного пребывания ветеранов и инвалидов.

Около 87 процентов территории района занято сельскохозяйственными угодьями. Здесь расположены два элеватора. Их общая единовременная вместимость составляет 57 тысяч тонн, а вместимость складских помещений - 106 тысяч тонн. Район отличает развитая транспортная инфраструктура с несколькими автомобильными дорогами федерального и регионального значения и железнодорожной магистралью, связывающей южный регион России с Украиной.

В годы Великой Отечественной войны здесь проходила линия Миус-фронта. О воинской славе напоминают 69 памятников и мемориалов.

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