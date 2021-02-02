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02.02.2021 22:10
Рубрика: Власть

Дом для дочери

КС разъяснил, как защитить жилье для недееспособных граждан
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8372)
Во вторник Конституционный суд РФ вынес решение по делу о проверке конституционности пункта 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ и части третьей статьи 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Провести такую проверку попросила жительница Астрахани, чью фамилию в КС не называют.

Постановление основано на ранее вынесенных правовых позициях суда. Суть ее заявления - тридцатитрехлетняя дочь женщины, инвалид. То есть дочка признана недееспособной и не может обходиться без посторонней помощи. С 2012 года семья заявительницы состоит на учете как нуждающаяся в жилье и все эти годы безуспешно пытается добиться предоставления дочери квартиры с учетом площади, необходимой для проживания с ней родителей. И у нее ничего не получается. Дело в том, что решения местных судов основаны на следующем положении - по закону жилье вне очереди может получить только дочь-инвалид. У опекающих ее родителей такого права нет. По мнению матери, это неконституционно, ведь тем самым нарушаются права как недееспособных граждан, так и их опекунов.

Фото: Пресс-служба ГП РФ
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В своем решении КС еще раз напомнил, что государство обязано оказывать инвалидам поддержку. КС разъяснил, что Жилищный кодекс и закон о социальной защите инвалидов предполагают внеочередное предоставление жилья страдающему тяжелой формой хронического заболевания, признанному недееспособным и нуждающемуся в постоянном уходе гражданину, в том числе инвалиду, с учетом площади, достаточной для обеспечения ему этого ухода. КС также допустил предоставление жилья и недееспособному гражданину, и его опекуну по одному договору социального найма. Но такой вариант, подчеркнул суд, возможен в исключительных случаях. Пункт 3 ч. 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ, который стал предметом рассмотрения в КС, должен применяться с учетом именно этого толкования.

Решение по делу заявительницы и ее дочери будет пересмотрено.

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