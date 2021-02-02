Лучшим учителем России признан ростовчанин Михаил Гуров

Учитель математики из лицея классического элитарного образования (Ростов-на-Дону) Михаил Гуров стал победителем конкурса "Учитель года России" 2020 года. Церемония награждения прошла в Волгограде.

- Было очень интересно, очень живо, - сказал Гуров сразу после объявления результатов. - Я хочу поблагодарить жюри за то, что выбрали меня. Я постараюсь нести это знамя достойно.

Михаилу Гурову 33 года. Он окончил Южный федеральный университет и Южно-Российский гуманитарный институт. Профессиональный стаж: 10 лет.

Имеет благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области за обеспечение проведения ЕГЭ на территории региона (2016г.); благодарственное письмо губернатора Ростовской области за большой вклад в развитие системы образования Дона (2017г.); благодарность заместителя председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке Л. Н. Тутовой (2019г.); диплом лауреата премии губернатора Ростовской области (Лауреат областного конкурса "Учитель года Дона - 2019"); диплом лауреата премии Губернатора Ростовской области за достижения в педагогической деятельности на территории Ростовской области (2020г.)