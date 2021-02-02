Премьер-министр Михаил Мишустин посетил Калмыкию, где накопились проблемы, решение которых без поддержки федерального правительства оказалось невозможным.

Республика вошла в число десяти российских регионов, отстающих по своему социально-экономическому развитию. Всем им подготовили индивидуальные программы со сроком до 2024 года, и ежегодно правительство выделяет по миллиарду рублей для реализации этих планов.

Огромной проблемой республики остается водоснабжение. Калмыкия - самый засушливый регион России. Дефицит воды здесь ощущается повсеместно. В 2006-2015 годах шло строительство Ики-Бурульского группового водопровода. Работы вроде бы были завершены, но в 2019 году объект признали недостроенным, появилось уголовное дело о хищении почти 300 миллионов рублей федеральных средств. Руководство республики обратилось в правительство за финансированием для ввода водопровода в эксплуатацию.

Михаил Мишустин решил уделить проблеме особое внимание, сам приехал на Ики-Бурульский водопровод и провел там совещание. Глава правительства пообещал, что будут приложены все усилия для решения насущного для людей вопроса. "Надо наладить эффективный контроль за расходованием средств, в том числе, вот не хочется так говорить, наказать тех, кто причастен к хищению", - заявил премьер. Калмыкии предоставят 72 миллиона рублей на проведение экспертизы и проектирования. Затем будет определен объем средств, который правительство выделит на ввод водопровода. Мишустин попросил вице-премьера Марата Хуснуллина прислать на объект специалистов, чтобы провести все изыскания.

Внимание председателя правительства в Элисте привлекла беда группы жителей одного из домов второго микрорайона города, в котором в феврале прошлого года произошел взрыв газовоздушной смеси. Комплексное обследование показало аварийное состояние строительных конструкций двух подъездов, непригодными для проживания признали 54 квартиры. Глава Калмыкии Бату Хасиков принял решение о строительстве нового жилого дома, но без помощи из федерального бюджета обеспечить жильем пострадавших граждан невозможно.

Будут приложены все усилия для решения насущного для людей вопроса - водоснабжения

Михаил Мишустин, рассказали в правительстве, решил встретиться с людьми, узнав, что до сих пор строить жилье для них еще даже не начинали и им приходится жить на съемных квартирах и у родственников. Причем первоначально премьер не собирался приезжать к самому дому, но по просьбе общественников, которых встретил на водопроводе, сделал небольшой крюк, чтобы посмотреть на масштаб происшествия. "Дому быть, - заверил он граждан. - Деньги из резервного фонда правительства будут выделены на это незамедлительно по возвращении в Москву". Вице-премьеру Марату Хуснуллину и главе минстроя Иреку Файзуллину поручено взять на контроль строительство на всех этапах.

Жильцов Мишустин попросил определиться, кто хочет заселиться в новый дом, а кто не желает ждать и готов получить жилищные сертификаты на приобретение квадратных метров в другом месте.

Новый дом будет сдан в следующем году, уточнил премьер. Такие сроки, пояснил он жильцам, пожаловавшимся на усталость от своих скитаний по съемным углам, связаны с необходимостью тщательно подойти ко всем этапам строительства. Глава Калмыкии же заявил, что республика готова завершить объект за десять месяцев: котлован уже готов, а непосредственно строительные работы начнутся, как только поступят средства из федерального центра. Принимать объект будет инспекция из Москвы. Михаил Мишустин сказал, что поручит профильным членам правительства приехать в Калмыкию и лично проконтролировать состояние дома, когда его будут сдавать в эксплуатацию.

В ходе поездки у премьера также состоялась беседа с представителями калмыцкого малого и среднего бизнеса, занятого в агропромышленной сфере. Предпринимателей особенно интересовала поддержка государства для продвижения продукции. "Здесь значительную роль играет местная власть", - сказал им председатель правительства, заметив, что министерство промышленности и торговли не может "дотянуться до каждого магазина в регионе". "Губернатор должен сделать все возможное, чтобы региональные продукты оказались на прилавках в сетях, чтобы у жителей региона была возможность выбора - покупать не только федеральную продукцию, но и свою местную", - указал Мишустин региональным властям.

От государства же предприниматели могут получить помощь на модернизацию пищевого оборудования, напомнил глава кабмина. В ближайшие три года на программу субсидирования скидок при покупке российского оборудования для пищевой и обрабатывающей промышленности правительство направит около 3,6 миллиарда рублей. "Сейчас российские машиностроители предлагают большой выбор для различных стадий технологического цикла. Рассчитываю, что все больше российских пищевых предприятий будут покупать отечественное оборудование, что пойдет на пользу и самой отрасли, и ее потребителям", - поделился премьер-министр своими ожиданиями.