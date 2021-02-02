На Кубани осудили полицейских за вымогательство взятки у наркомана

Суд города Кропоткина в Краснодарском крае признал виновными двух бывших сотрудников ОМВД России по Гулькевичскому району в вымогательстве и получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

В январе 2020 года двое подсудимых, один из которых исполнял обязанности оперуполномоченного ОКОН, второй - являлся старшим участковым уполномоченным полиции, вымогали взятку у наркозависимого человека. Имея на руках информацию о том, что житель приобрел наркотическое средство, полицейские запросили у него деньги в размере 500 тысяч рублей за увод от ответственности. Позже они договорились о сумме в 300 тысяч рублей. После того как первая часть денег была передана - 200 тысяч рублей, действия участников противоправной сделки пресекли оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю.

"В судебном заседании фигуранты, ранее признававшие свою вину, отказались от данных в ходе следствия показаний, один из них также отказался и от последнего слова, - рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Изучив материалы дела, суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемого преступления и назначил им наказание в виде 7 и 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года. Также суд постановил взыскать штраф в размере пятикратной сумы взятки, то есть в размере одного миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.