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02.02.2021 12:38
Рубрика: Общество

На Кубани пациентке удалили опухоль весом 10 килограммов

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани врачи Клинического онкодиспансера № 1 удалили пациентке предпенсионного возраста опухоль весом более 10 килограммов, сообщили в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

Фото: iStock
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По словам врачей, новообразование заполнило брюшную полость женщины, и операция по его удалению заняла целых три часа. При обследовании пациентки выяснилось, что в течение нескольких лет она не проходила осмотры у гинеколога. К медикам обратилась только тогда, когда ей стало трудно ходить из-за выросшего живота и начались боли.

После диагностики у нее выявили опухоль яичника, пупочную грыжу размером около 10 сантиметров, сахарный диабет и сердечную аритмию. Самым опасным заболеванием была опухоль, заполнившая собой брюшную полость. К тому же она оказалась расположена в анатомически труднодоступном месте.

После трехчасовой операции новообразование полностью удалили, и сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее жизни, по данным врачей, ничего не угрожает, она готовится к выписке.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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