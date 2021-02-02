На Кубани пациентке удалили опухоль весом 10 килограммов

На Кубани врачи Клинического онкодиспансера № 1 удалили пациентке предпенсионного возраста опухоль весом более 10 килограммов, сообщили в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

По словам врачей, новообразование заполнило брюшную полость женщины, и операция по его удалению заняла целых три часа. При обследовании пациентки выяснилось, что в течение нескольких лет она не проходила осмотры у гинеколога. К медикам обратилась только тогда, когда ей стало трудно ходить из-за выросшего живота и начались боли.

После диагностики у нее выявили опухоль яичника, пупочную грыжу размером около 10 сантиметров, сахарный диабет и сердечную аритмию. Самым опасным заболеванием была опухоль, заполнившая собой брюшную полость. К тому же она оказалась расположена в анатомически труднодоступном месте.

После трехчасовой операции новообразование полностью удалили, и сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее жизни, по данным врачей, ничего не угрожает, она готовится к выписке.