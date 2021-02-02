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02.02.2021 10:36
Рубрика: Общество

Неделя гармоничных межконфессиональных отношений проходит в России

Текст: Владимир Емельяненко
Генеральная Ассамблея ООН первую неделю февраля объявила Всемирной неделей гармоничных межконфессиональных отношений. В 2021 году у нее юбилей - десять лет. В юбилейную неделю Русская православная церковь сообщила: первая в мире Всемирная конференция по межрелигиозному и межэтническому диалогу пройдет в России в мае 2022 года.

Накануне Межрелигиозный совет России (МСР) опубликовал впечатляющую статистику. По данным Минюста, в стране зарегистрированы 31,5 тысячи религиозных организаций. При этом, по данным социологов ВЦИОМ, межрелигиозные и межнациональные проблемы в глазах россиян числятся в третьем десятке проблем гражданского общества - они занимают 24 место в рейтинге забот и тревог народа.

В РПЦ предложили создать совет религий при ООН

- Проблемы остаются, но достижение российской национальной политики в том, что из статуса проблем она перешла в статус национальных достижений, - считает руководитель управления по работе с государственными структурами Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Павел Лебедев. - Что помогает скреплять отношения и вместе выступать против экстремизма и террора, не ущемлять права верующих.

Как подчеркивают в Русской православной церкви и в Духовном собрании мусульман России, страна в конце 90-х годов смогла переформатировать направленность межнациональной политики и межконфессионального диалога в плоскость культуры - этно- и межрелигиозного диалога. Благотворительность, социальное служение - ориентиры ведущих религий. Рост этнокультурной и языковой грамотности - миссия национальных общин всех регионов.

- Это то, что противостоит ксенофобии и экстремизму, это ответ на глобальные вызовы, с которыми сегодня сталкиваются современные многоконфессиональное и многонациональное общества, - считает председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. - Думаю, поэтому у нас нет антагонизма, а профилактика экстремизма и терроризма не опускаются до уровня секулярного экстремизма, когда карикатурами на религиозные святыни оскорбляют чувства верующих. Это тоже тупик, которого мы избежали.

Альбир Крганов признал, что достижения не повод не видеть проблемы. Он считает, что трудности и проволочки по выделению земли и получению разрешений на строительство мечетей, храмов и синагог в регионах - свидетельство неконструктивности местных властей. Примером такой неконструктивности в европейском духе, где закрывают храмы и открывают в них даже развлекательные учреждения, Крганов считает позицию городских властей Ростова-на Дону. Там здание мечети, которому исполнилось 115 лет, передали джазовой школе. Такие проблемы - отказы и проволочки с выделением земли под здания религиозных культов - сохраняются в Волгограде, Перми, Кирове, Новосибирске и в Москве. В столице уже десятилетие переносится сооружение Межрелигиозного центра трех мировых религий. Теперь, в связи с ожиданием в России Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, у проекта, как ожидается, есть шансы быть построенным в новой Москве - в Коммунарке.

Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
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