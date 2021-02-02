Под Темрюком ликвидировали масштабное возгорание камыша

В Темрюкском районе Кубани в плавневой зоне Ахтанизовского лимана огнеборцы ликвидировали пожар камыша, который загорелся накануне вечером.

По состоянию на 07.00 площадь активного горения очагами составляла около 400 квадратных метров. Угрозы населенному пункту не представлялось: расстояние от места пожара до станицы Ахтанизовской - семь километров в южном направлении. Огнетушащих средств было достаточно.

Сложность тушения пожара заключалась в труднодоступности местности и сильном восточном ветре, который порывами достигал до 15 метров в секунду.

Всего для ликвидации природного пожара привлекли 45 человек и 13 единиц техники.

Сообщение о возгорании камыша поступило в 18.53 диспетчеру Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона. Площадь, пройденная огнем, составляла 900 квадратных метров, активное горение зафиксировали на 300 квадратных метрах.