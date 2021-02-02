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02.02.2021 12:01
Рубрика: Общество

"Ростелеком" построил цифровую систему безопасности граждан во всей Ростовской области

Текст: Олег Сергеев
"Ростелеком" в Ростовской области завершил финальный этап создания аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город". Единая система обеспечения безопасности граждан функционирует теперь во всех 55 муниципальных образованиях, в том числе - в отдаленных сельских районах.
Фото: ПАО "Ростелеком" Фото: ПАО "Ростелеком"
Фото: ПАО "Ростелеком"

АПК "Безопасный город" донского региона интегрировал в единый интерфейс ряд систем федерального, областного и муниципального уровня. В комплекс входят более 40 различных цифровых решений обеспечения безопасности, среди которых программы мониторинга и анализа окружающей обстановки, инженерных сооружений, автоматизированные системы вызова экстренных служб и т. д. Основная система построена на комплексной интеллектуальной платформе видеонаблюдения "Нетрис" с модульной архитектурой и суперпроизводительным видеоядром, позволяющим подключать неограниченное число камер. В ситуационном центре "Безопасного города" на экраны выводится изображение с видеокамер, данные геоинформационной системы с указанием нужных объектов и их перемещений, а также другая информация, в том числе полученная с помощью датчиков и сенсоров интернета вещей.

Фото: ПАО "Ростелеком"
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- Территория Ростовской области имеет протяженность 450 км с севера на юг и 450 км с запада на восток. Когда на севере области идет снег, на юге может быть солнечная теплая погода. С внедрением "Безопасного города", в частности его подсистемы "Росгидромет", мы можем прогнозировать природные катаклизмы точечно на каждой локации. В 2020 году муниципальные образования области получили 2 563 штормовых предупреждения и 1 546 сообщений о подъеме уровня воды от 63 датчиков, что позволило своевременно принять меры для предупреждения последствий непогоды, - отметил Сергей Панов, директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Ростовской области.

Благодаря информационным системам взаимодействия, контроля и мониторинга комплекс обеспечивает высокий уровень общественной и природно-техногенной безопасности, а также улучшает координацию действий всех сил и служб региона.

- Инвестиции госсектора в умные решения стабильно доказывают свою рентабельность. По данным отчета McKinsey, до 50 % таких инвестиций дают прямую экономию и возможность получения дохода. Как правило, чем выше уровень жизни в регионе, тем активнее идут цифровые преобразования. АПК "Безопасный город" в этом смысле - сильная системообразующая база для развития всего донского региона, - прокомментировал Сергей Мордасов, директор Ростовского филиала ПАО "Ростелеком".

Внедрение комплекса "Безопасный город" на Дону состоялось в три этапа, в рамках госпрограммы Ростовской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". На первом этапе, накануне чемпионата мира по футболу FIFA 2018, "Ростелеком" создал интеграционную платформу для пилотного запуска в пяти городах области - Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Азове и Аксае. На втором этапе система охватила еще 20 муниципалитетов. Третий этап завершился в 2020 году и включил оставшиеся 30 территориальных образований региона.

Сегодня на платформе АПК "Безопасный город" объединено:

4782 датчика системы мониторинга пожарной сигнализации;

37 датчиков мониторинга радиационной обстановки;

63 поста мониторинга метео- и гидрологической обстановки;

42 видеокамеры системы мониторинга лесных пожаров;

335 устройств системы оповещения и информирования населения;

более 1500 автотранспортных средств системы ГЛОНАСС;

объекты системы "Реформа ЖКХ";

системы мониторинга инженерных сооружений;

данные о 61 медицинском учреждении системы "Медицина катастроф";

модуль расчетных задач, позволяющий определить скорость и зону распространения лесных пожаров.

В регионах Общество Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО Адыгея ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Краснодарский край «Ростелеком» - национальный цифровой провайдер на юге

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