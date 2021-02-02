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02.02.2021 14:22

На погоду надейся...

Страховщики просят аграриев подготовиться к засухе, несмотря на осадки
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 20(8371)
Национальный союз агростраховщиков (НСА) предупреждает аграриев об угрозе засухи в 2021 году. При этом потенциальный ареал стихийного бедствия расширяет свои границы и теперь обезвоживание угрожает не только югу России, но и центральным областям европейской части страны. В этой ситуации НСА просит аграриев заранее побеспокоиться о судьбе будущего урожая и застраховать свои посевы.
Фото: Мария Орлова
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Данные космического мониторинга показывают, что запасы влаги снизились практически во всех зернопроизводящих регионах европейской России. Причем быстро изменить ситуацию не способны даже осадки, считают эксперты агрострахования.

- НСА призывает региональные органы АПК и аграриев обратить особое внимание на необходимость страхования посевов и принятия агротехнологических мер для сбережения влаги в почве, - обратился к аграриям президент союза Корней Биждов. - Даже если в ближайшие три - четыре месяца ситуации с осадками изменится, в ряде регионов потребуется время на восстановление уровня влаги в пахотном слое.

НСА проанализировал состояние почвы в европейской части России во время осеннего сева, с августа по ноябрь прошлого года. К общей картине добавилась оценка того же показателя с 1 декабря 2020 года по 10 января 2021-го.

- Результаты тревожные, - сделал выводы Корней Биждов. - В период сева озимых практически во всех регионах юга, центра и основной части Поволжья влажность почвы была ниже по сравнению со средним значением в предыдущие 10 лет. На существенной части площади этих районов снижение составило от 20 до 50 процентов.

Крым уже пережил три засушливых года, наиболее удручающая ситуация на полуострове сложилась в 2020-м. Предшествующий ему осенний сев озимых пришелся на жаркую и сухую осень. Всходы на полях появились только в январе. Посевы не успели укрепиться до весенних заморозков, и значительная часть урожая погибла. В минувшем году сроки осеннего сева снова пришлось сдвинуть на конец октября из-за погодных условий. К счастью, пока состояние озимых дает основание для сдержанного оптимизма.

По данным минсельхоза Крыма, в республике озимыми культурами засеяно 535 тысяч гектаров, из них зерновыми - 507 тысяч гектаров. На начало января всходы получены на 495 тысячах гектаров, или 97,6 процента посевных площадей. При этом 84 процента озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

- Если сравнивать состояние озимых сейчас и в тот же период прошлого года, можно отметить положительную динамику, - сообщил заместитель председателя правительства Крыма - министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин. - В прошлом году к 13 января всего 8,3 процента всходов были в хорошем состоянии, тогда как сейчас 41 процент. В удовлетворительном состоянии было 29 процентов, в этом году - 43.

Однако теперь угроза засухи переместилась из Крыма в более северные и восточные регионы страны. К середине января ситуация с запасом влаги в плодородном слое почвы принципиально не изменилась. Ее по-прежнему не хватает. Агростраховщики опасаются, что те климатические процессы, которые в 2020 году уже привели к гибели урожая и проблемам с осенней посевной, сейчас продолжаются. Осенью на юге и в Центральном Черноземье из-за недостатка влаги пришлось сдвинуть срок сева. К 25 ноября в России зафиксирован рекордно высокий процент озимых, находящихся в плохом состоянии, - 22. При этом в ряде районов на юге и в центре сельхозкультуры не взошли на 30 - 80 процентах площади. По данным экспертов, к началу декабря в Северо-Кавказском и Южном федеральном округе не взошли или находятся в плохом состоянии соответственно 40 и 36 процентов озимых. 13 января о серьезной проблеме с озимыми посевами заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров: 80 процентов всходов находятся в неудовлетворительном состоянии.

Фото: Сергей Винник/РГ
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По данным системы мониторинга НСА, с августа по ноябрь понижение уровня влаги наблюдалось на основной части европейской зернопроизводящей территории РФ, от предгорья Кавказского хребта на юге (Краснодарский и Ставропольский край) до Нижегородской и Ивановской области на севере, от Курской и Орловской области на западе до Оренбургской области, Татарстана, Удмуртии и Башкирии на востоке.

При этом дефицит влаги был наиболее выражен в Центральном Черноземье: во всей Воронежской области, в большей части Орловской, Курской, Белгородской и Тамбовской области, по сравнению с десятилетней нормой влаги здесь стало меньше на 20 - 30 процентов. В Поволжье на столько же ее уровень снизился в некоторых районах Татарстана, Мордовии и Чувашии, а также в Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской области. На юге Краснодарский край и Ростовская область выглядели благополучнее соседей: там снижение не превысило 10 - 20 процентов. В это же время в Ставропольском крае, Волгоградской области и Калмыкии недостаток влаги по сравнению с десятилетней нормой был крайне острым и варьировался от 20 до 50 процентов. Характерно, что индекс вегетации растений (NDVI) по состоянию на 10 ноября указывал на практическое отсутствие активных всходов почти во всех регионах ЮФО и СКФО. По состоянию на 10 января ситуация несколько улучшилась в Центральном Черноземье, однако недостаточно, чтобы говорить о том, что угроза засухи миновала. Дефицит влаги только уменьшился с критических 30 процентов до 20 - 10.

В регионах Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь ЮФО Краснодарский край Засуха в России

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