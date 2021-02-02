Умер ученый и ветеран Сталинградской битвы Максим Загорулько

В Волгограде после продолжительной болезни в возрасте 96 лет ушел из жизни заслуженный деятель науки РФ, профессор, участник Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы Максим Матвеевич Загорулько.

Максим Матвеевич родился 23 августа 1924 года. Он прошел всю Великую Отечественную войну войну, сражался под Сталинградом. Демобилизовался в 1947 году. Загорулько имеет множество наград, в том числе орден Красной Звезды и Отечественной войны I степени.

В мирное время он посвятил себя науке, в 1980 году стал первым ректором Волгоградского госуниверситета. Профессор Максим Матвеевич Загорулько известен как создатель энциклопедии "Сталинградская битва".

В пресс-службе администрации Волгоградской области сообщили, что даже в почтенном возрасте он осуществлял руководство центра по изучению Сталинградской битвы. В 2014 году был награжден орденом Александра Невского.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Максима Матвеевича Загорулько.



