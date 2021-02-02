В Армавире при пожаре в жилом доме эвакуировали 170 человек

В Армавире ликвидировали пожар в многоквартирном доме на улице Луначарского, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Информация о происшествии поступила в 12.53. Установлено, что произошло возгорание в квартире на пятом этаже. Оперативная группа Армавирского пожарно-спасательного гарнизона провела разведку всех помещений дома. Эвакуировано 170 жильцов.

Пожар локализован на площади 45 квадратных метров. Огонь удалось потушить в 13.27. К ликвидации было привлечено 65 человек и 25 единиц техники. Информация по пострадавшим уточняется.

Для установления всех причин и обстоятельств происшествия на месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работ МЧС России.