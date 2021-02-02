В Астраханской области вступил в силу закон, освобождающий владельцев автомобилей с электродвигателем от транспортного налога. Он должен стимулировать астраханцев переходить на экологичные машины. Пока этот процесс идет неактивно: в регионе меньше 0,01 процента таких автомобилей.

- Я поклонник "электричек", - рассказал "РГ" автовладелец Олег Егоров. - Полтора года ездил на электромобиле Nissan Leaf, потом пересел на Chevrolet Volt, это гибридный автомобиль, у него основной двигатель - электрический, но есть и второй, бензиновый, который автоматически подключается, когда заканчивается электрозаряд, это удобно в дальних поездках.

По словам автовладельца, заправляться электричеством в десятки раз выгоднее, чем бензином. Для полной зарядки "бака" нужно 16 кВт, это всего 80 рублей, а расходы на масло и фильтры вовсе нулевые.

- Вместо того чтобы платить пять тысяч рублей за бензин каждый месяц, я буду эти деньги отдавать за автокредит и ездить с комфортом, - поделился своими соображениями Олег.

По его словам, мощности батареи электромашины в среднем хватает, чтобы проехать до 120 километров летом и до 70 зимой, так как часть энергии тратится на обогрев. Для поездок по Астрахани этого ресурса хватает на день-два, а вот отправиться в дальнее путеше ствие уже проблематично: зарядных станций на трассе нет. Отсутствуют заправки для электромобилей и в городе. По словам Олега, на карте он нашел одну, возле магазина "Колесо", но, подъехав, не обнаружил ничего похожего. Своего "боевого коня" он заряжает в гараже от обычной розетки на 220 В (в комплекте с машиной идет специальный шнур с необходимыми разъемами), но сам не раз видел, как сосед бросает удлинитель прямо на улицу из окна третьего этажа. Некоторые автолюбители заряжаются на работе, но это вызывает вопросы у руководства: заправить машину энергозатратнее, чем зарядить телефон. Так что имеющиеся варианты не очень удобны.

Электрокары существенно дороже своих бензиновых собратьев. К примеру, цена нового Chevrolet Cruze - около миллиона рублей, а его электрического аналога Chevrolet Volt - 3,5 миллиона. Однако в 2020 году в России установили нулевую ставку ввозной таможенной пошлины на электромобили для увеличения спроса. В Астрахань привозят по большей части подержанные электромобили, цена которых не очень высокая: например, десятилетний Nissan Leaf (с пробегом 25 тысяч километров) продается за 550 тысяч рублей, шестилетний (пробег 47 тысяч) - за 750 тысяч рублей. Но стоит учесть, что этот автомобиль с правым рулем, цена на леворульный будет выше.

- Я уже три года их в Астрахань привожу, но до сих пор многие удивляются: что это? - рассказывает автодилер Егор Смирнов, отмечая, что интерес к электрокарам у астраханцев все же есть, причем он повышается одновременно с ценами на бензин.

- Но если уж человек решил купить такой автомобиль, то потом не захочет пересаживаться на бензиновый. Кроме экономии на топливе есть и другие плюсы: тут нет турбин, которые вечно летят и дорого стоят, коробка-автомат наипростейшая, в ней даже нечему ломаться. В мороз электродвигатель прогреет машину за секунду, правда и "батарейка" сядет быстрее. Если бы были зарядные станции в городе, вообще не было бы никаких проблем, - говорит Егор.

Еще один минус электрокара - ограниченный срок службы батареи, около 8 лет, потом ее следует поменять, но цена самой недорогой начинается от 250 тысяч рублей. Опытные владельцы утверждают, что для продления службы двигателя можно заменить около пяти его элементов, стоимостью 5 - 6 тысяч каждый, что в десять раз дешевле.

И все же, как отмечают астраханские автодилеры, спрос на экологичные авто в городе сдерживает отсутствие инфраструктуры. Электромобилю нужно от трех до шести часов на подзарядку, значит, требуется охраняемое место, где можно его оставить на это время. Нельзя сказать, что расширением сети зарядных станций власти не озабочены: разработана всероссийская программа, в рамках которой компания "Россети-электротранспорт" установила по стране в общей сложности 251 зарядную станцию, но все в городах-миллионниках. Минпром Астраханской области пока только изучает возможность открыть зарядные точки на стоянках у торговых центров и возле автозаправок и кафе на трассе Астрахань - Волгоград.

- Мы должны думать о будущем: стимулировать приобретение электромобилей для защиты природы, - прокомментировал "РГ" новый закон председатель облдумы Игорь Мартынов. - Когда мы только начинали работу над законопроектом, в городе было всего два электромобиля, теперь их около 20. И чем больше их будет, тем больше появится желающих открывать заправки. А мы совместно с областным правительством готовы стимулировать заправщиков: это могут быть налоговые льготы, субсидирование процентной ставки по кредитам и другие виды финансовой поддержки.